Passeggiata sulla Via Verde: la Costa dei Trabocchi tra mare, natura e sapori

Camminare sospesi tra mare e natura, immersi nei colori dell’Abruzzo più autentico. È questa l’esperienza che ha accolto i partecipanti alla passeggiata organizzata lungo la Via Verde, iniziativa promossa dalla DMC Costa dei Trabocchi in collaborazione con il Polo Fieristico di Lanciano, per valorizzare il territorio attraverso forme di turismo lento e sostenibile.

L’evento ha animato uno dei tratti più spettacolari del litorale teatino: il percorso ciclopedonale che corre sull’ex tracciato ferroviario, oggi trasformato in una vera e propria “autostrada verde” affacciata sull’Adriatico.