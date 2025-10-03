Partecipa a Ortona Notizie

Antonino Di Noia Ã¨ il nuovo comandante dei Nas

Prende il posto di Maria Rosaria Paduano, che va a ricoprire lâ€™incarico nella Compagnia Carabinieri di Montella

Il Capitano dei Carabinieri, Maria Rosaria Paduano, dopo tre anni, ha lasciato il Comando del Nas di Pescara per andare a ricoprire lâ€™incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Montella (AV). 

Il comando del Nucleo Antisofisticazioni e SanitÃ  di Pescara Ã¨ stato assunto dal Maggiore dei Carabinieri Antonino Di Noia, proveniente dalla terra lucana dove ha comandato dal 2020 al 2025 la Compagnia Carabinieri di Venosa (PZ), la cui area sensibile Ã¨ esposta, data la vicinanza alle realtÃ  pugliesi ad alto indice di criminalitÃ , allâ€™azione predatoria. 

Il Maggiore si dichiara entusiasta e si impegna a mettere a disposizione del nuovo comparto di specialitÃ , che si trova a dover guidare, lâ€™esperienza investigativa maturata, a tutela della comunitÃ .

