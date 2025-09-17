Via Verde, sistemazione e adeguamento: fondi per Torino di Sangro e San Vito Chietino

Francesco Menna, presidente della Provincia di Chieti, ha firmato due decreti per l’approvazione di due progetti di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla sistemazione e all’adeguamento delle opere di protezione situate lungo il tracciato della Via Verde.

L’importo complessivo, finanziato dalla Regione Abruzzo attraverso il FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, è di 4.7000.000 di euro; la Provincia di Chieti è stata designata quale ente attuatore.

Con il primo provvedimento (D.P. n. 103 del 4 settembre scorso) è stato approvato il progetto di 1.700.000 euro riguardante il Comune di Torino di Sangro. La concessione tra Regione e Provincia era stata firmata il 3 settembre 2024 e prevedeva l’erogazione del finanziamento per la confezione del progetto e la successiva esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle opere di protezione del tratto della pista ciclopedonale che si snoda nel territorio comunale.

Con il secondo decreto (D.P. n. 111 del 12 settembre scorso) è stato dato il via libera al piano da 3.000.000 di euro concernente San Vito Chietino. La somma andrà a finanziare la manutenzione e l’adeguamento delle strutture di difesa dal dissesto idrogeologico presenti sulla costa comunale.

“La protezione della Via Verde è uno degli obiettivi prioritari di questa amministrazione – ha spiegato Menna – che intende valorizzare al massimo livello quest’opera fondamentale per l’economia. Il turismo e lo sviluppo ambientale del territorio. Al più presto partiremo con le gare d’appalto, che intendiamo completare entro la fine dell’anno”.