Fondi dalla Provincia per l'adeguamento antincendio del Liceo 'Volta' di Ortona

Con il decreto n. 108 dell’11 settembre 2025 il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha dato il via libera all'approvazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di adeguamento alle norme di prevenzione antincendio inerente il Liceo classico “Alessandro Volta” di Ortona; l’importo ammonta a 34.650 euro ed è finanziato con fondi provinciali derivanti dall’avanzo di altri investimenti.

L’opera rientra nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 approvato con delibera del Consiglio provinciale del 21 dicembre 2024.

A seguito di sopralluogo tecnico sul luogo dell’intervento effettuato nel gennaio scorso, era emersa la necessità di effettuare i lavori di adeguamento. Il Servizio progettazione e realizzazione di interventi per l’edilizia scolastica della Provincia – preso atto dell’esigenza – ha individuato un elenco di opere da eseguire, successivamente confluito nel progetto esecutivo dell’intervento che contiene 13 elaborati tecnici.

Il decreto designa quale Responsabile unico del progetto (RUP) l’ing. Michele Zulli, quale Direttore dei lavori il geom. Adriano Di Giovanni e quale Direttore operativo l’arch. Silvia Croce, tutti appartenenti al Servizio progettazione e realizzazione di interventi per l’edilizia scolastica della Provincia.