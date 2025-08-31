Casa della salute mobile, a settembre il tour della prevenzione fa tappa in nove comuni

Saranno nove i comuni della provincia di Chieti a ospitare a settembre le nuove tappe della Casa della salute mobile, l’iniziativa di prevenzione gratuita dell’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti che porta screening oncologici ed esami diagnostici direttamente sul territorio.

Il tour del mese comincerà lunedì 1 settembre da Villamagna per poi proseguire a Crecchio, Poggiofiorito, Giuliano Teatino, Ari, Canosa Sannita, Arielli, Orsogna e Filetto. L’accesso è libero e non richiede prenotazione, con orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Su www.asl2abruzzo.it tutti gli appuntamenti e le informazioni nel dettaglio .

La Casa della salute mobile è un’unità itinerante attrezzata per eseguire diverse prestazioni sanitarie. Tra queste, la mammografia per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni che non l’hanno eseguita negli ultimi due anni; il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per le persone di età compresa tra 50 e 69 anni che non l’hanno eseguito negli ultimi due anni o che non hanno effettuato una colonscopia negli ultimi cinque anni: il Pap-test o Hpv test per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni, secondo la fascia di età e i tempi dell’ultimo esame. Saranno inoltre eseguiti l’elettrocardiogramma (Ecg), la spirometria e il controllo di nei sospetti per le persone dai 16 anni in su. Per quest'ultimo esame, si consiglia di presentarsi nelle prime ore del mattino poiché l'offerta è fino a esaurimento della disponibilità.

Tutti gli esami sono gratuiti e riservati alle persone assistite dalla Asl Lanciano Vasto Chieti: è sufficiente presentare la tessera sanitaria e un documento d’identità.

Ecco, nel dettaglio, il calendario delle tappe di settembre 2025. Il camper sarà a Villamagna l'1 e 2 settembre in piazza Europa; a Crecchio il 3, 4, 5 e 6 settembre in piazza Castello; a Poggiofiorito l'8 e 9 settembre in piazzetta San Matteo e a Giuliano Teatino il 10, 11 e 12 settembre in piazza Don Ferdinando Cocco. Il tour proseguirà ad Ari il 13, 15 e 16 settembre in piazza Magistrati d’Italia; a Canosa Sannita il 17, 18 e 19 settembre in piazza Indipendenza; ad Arielli il 20, 22 e 23 settembre nell'area parcheggio della scuola “Aldo Moro” e a Orsogna il 24, 25, 26 e 27 settembre in piazza Mazzini. Le ultime tappe del mese saranno a Filetto il 29 e 30 settembre in piazza Municipio.

Per qualsiasi informazione è attivo il numero 366 9341042, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono sempre disponibili nella pagina dedicata sul sito aziendale all'indirizzo www.asl2abruzzo.it/casa-della-salute-mobile.

La Casa della salute mobile è un’iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo nell’ambito del programma “Abruzzo in salute” e ha l’obiettivo di avvicinare la prevenzione soprattutto alle cittadine e ai cittadini che vivono nelle aree interne, garantendo servizi sanitari di primo livello direttamente sul territorio.