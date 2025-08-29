Nausica Manzi risponde alle domande della Casa Editrice Dialoghi dopo aver ricevuto la menzione speciale

riceviamo e pubblichiamo

Ciao Nausica, siamo molto felici del tuo libro e del viaggio che ha intrapreso. Ricevere la menzione come ti ha fatto sentire?

Innanzitutto, grazie a voi e a tutti quelli che credono nella mia scrittura. Beh Ã¨ stata inaspettata e ovviamente ne sono molto felice. Aisling mi sta donando tanto, mi sta facendo anche scoprire tante altre cose di me stessa, della mia forza e fragilitÃ , e mi sta aiutando anche ad acquisire nuove consapevolezze e a prendere nuove decisioni. Aisling sta portando alla luce una Nausica rinata.

Nella menzione si citavano anche ringraziamenti e dedica - bellissimi, sentiti e profondi - e al ricercare nei personaggi di Aisling quelle persone che tu nomini. Ti va di dirci se ci sono questi legami, queste somiglianze? E quali? Sappiamo che per te Ã¨ difficile mostrare questa profonditÃ ma anche che ne hai assolutamente bisgono.

Certo. Beh sicuramente sono personaggi inventati ma in essi ci sono caratteristiche di persone reali che ho conosciuto e che si sono scontrate con la mia vita. Ecco sÃ¬ Ã¨ difficile ma ho capito che non Ã¨ mai sbagliato tirar fuori dettagli che i piÃ¹ dimenticano. Ãˆ bello dare voce alla luce di qualcuno per reimparare a darsi luce.

Ecco, allora, sicuramente dietro Adam e Iris i protagonisti ci sono molte caratteristiche di Martina e Alessandro che mi hanno catturato lâ€™anima e fatta danzare al loro ritmo scatenato; gli stessi membri della Compagnia dello sguardo nascondono dietro persone reali: ad esempio dietro Carol e Rachael, ci sono lâ€™empatia travolgente del mio collega Francesco e la genuina delicatezza e preziositÃ di Francesca, collega ed amica speciale. E anche molti dei ribelli studenti che mi sono passati davanti agli occhi nelle lunghe giornate. E ancora, dietro il suonatore di oboe Walter câ€™Ã¨ sicuramente un po' dello sfuggente e luminoso mistero dellâ€™esistenza caotica ma profondamente sensibile di Andrea. Invece Lete tra le sue speranze delicate e i suoi sorrisi ci sono sicuramente dettagli di Federica, Valentina, Antea e Alessia. Oppure dietro il personaggio della donna di Galway câ€™Ã¨ un po del carattere deciso di Barbara. Inoltre, le compagnie alchemiche dei Protettori e dei Visionari sono ispirate a tradizioni reali scozzesi ed irlandesi, ma anche alle mie classi del cuore, il 1 ht e il 2 ht, ormai famose! In ultimo Cedric, lâ€™antagonista, nasconde uno studente ribelle la cui vita complicata ha ispirato la mia scrittura. I riferimenti sono tanti altri ma forse questi quelli piÃ¹ sentiti e vicini a quanto la menzione speciale chiedeva.

Hai una scrittura speciale che rivela un carattere deciso e sensibile. A chi devi questo dono?

Sono nata scrivendo e la persona a cui devo tutto ciÃ² che sono Ã¨ mio Nonno Romolo, anima e fonte della mia forza. Ogni cosa Ã¨ per lui, per la missione dâ€™amore che mi ha lasciato in quellâ€™ultima stretta prima di andarsene via da me. Ma lui câ€™Ã¨ sempre nella mia vita. Lo sento, addirittura a volte mi sembra di averlo ancora seduto accanto ad ascoltare le mie avventure, i miei sogni. Mia madre e mio padre poi sono le persone a cui devo tutto.

Dentro Aisling câ€™Ã¨ una rinascita profonda quindi che coinvolge anche i lettori. Grazie Nausica, e le prossime presentazioni?

Io quando penso ad Aisling ormai non faccio altro che piangere e poi ridere. Sono in un periodo altamente caotico ma bello da morire.

Le prossime presentazioni saranno sicuramente in paesi vicino a Monteodorisio, e poi a Roseto degli Abruzzi, a scuola, al Mattei, e anche a Roma dove ho ancora profondi legami visto il periodo trascorso lÃ¬ tra studio e presenza nella presidenza nazionale della FUCI.