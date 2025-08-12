App 'Abruzzo da Vivere', buona la partenza

Duemila download in dieci giorni, oltre 200 eventi caricati e 500 tra punti di interesse, itinerari alla scoperta del territorio e servizi disponibili.

Sono i numeri, a pochi giorni dal lancio, dell’App “Abruzzo da Vivere”, il progetto di Confartigianato Chieti L’Aquila che ha l’obiettivo di rivoluzionare l’esperienza turistica dell’Abruzzo, rendendola accessibile a tutti, grazie alla digitalizzazione. L’iniziativa è partita non a caso in piena estate dalla Costa dei Trabocchi, luogo emblematico del turismo regionale.

L'App è scaricabile da qui.

Accattivante nel design ed intuitiva nell'utilizzo, "Abruzzo da Vivere" consente di cercare attrazioni, itinerari, eventi, ristoranti, alloggi e servizi, di visualizzare gli eventi in programma nei comuni coinvolti, di scegliere tra Sport, Cultura, Relax e Altro. E' inoltre possibile filtrare per territorio: non solo i nove Comuni partner del progetto, cioè quelli della Costa dei Trabocchi - Casalbordino, Fossacesia, Francavilla al Mare, Ortona, Rocca San Giovanni, San Salvo, San Vito Chietino, Torino di Sangro e Vasto - ma anche gli altri centri della provincia di Chieti.

Obiettivo del progetto, che rientra nell’ambito della strategia di Confartigianato per lo sviluppo del turismo regionale, è quello di valorizzare il territorio abruzzese, offrendo un’esperienza unica sia agli abitanti locali sia ai viaggiatori. “Abruzzo da Vivere”, infatti, permette agli utenti di immergersi nella cultura, nella natura e nelle tradizioni dell’Abruzzo, facilitando la scoperta di itinerari curati, punti di interesse autentici e eventi che animano la vita delle comunità locali. La piattaforma incoraggia gli utenti a diventare esploratori del proprio territorio, permettendo di creare e condividere itinerari personalizzati, che mettono in luce le esperienze più autentiche e le bellezze nascoste della regione.