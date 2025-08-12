Due nuove serate a suon di rock per Estatica

Prosegue al Marina di Pescara la rassegna Combat Rock. Dopo gli eventi Floyd vs Floyd (25 luglio), e The Biggest Combat Rock Band (27 luglio), questo mese sono in programma due nuove serate che faranno ballare e cantare il pubblico dall’animo più rock. Si tratta degli eventi AC/DC Rock Fest, in calendario il13 agosto, e Best Rock Songs, che animerà l’Arena sul mare il 16 agosto.

Il primo appuntamento di agosto con il Combat Rock, format ideato e prodotto da Spray Records, è, dunque, quello del 13 agosto con l’AC/DC Rock Fest, un evento unico e speciale per celebrare i 50 anni di carriera degli AC/DC. Sul palco, attorno alla voce storica di Simone Flammini, direttore artistico della rassegna, si alterneranno diversi ospiti e membri che hanno fatto la storia degli Hells Bells, la più longeva AC/DC tribute band italiana, arrivata al 22esimo anno di attività. I protagonisti della serata racconteranno la storia del gruppo australiano, tra grandi hit e brani più ricercati per i fan più accaniti, con uno spettacolo infuocato e pieno di energia in puro stile rock'n'roll.

L’ultimo appuntamento di Estatica 2025 con il Combat Rock sarà, invece, quello del 16 agosto con “Best Rock Songs Unplugged”. Il classico format Combat Rock quest'anno cambia pelle per raccontare la storia del rock, in tutte le sue forme e sfaccettature, ma in una atmosfera più intima e ricercata e con l'uso di strumenti acustici. Sul palco di Estatica si alterneranno i solisti della "Biggest Combat Rock Band" capitanati da Simone Flammini, che racconteranno il rock dagli anni ‘60 agli anni ‘80, e i "Back to the swing" di Mauro Aspite, che ripercorreranno i grandi brani del periodo compreso tra gli anni ‘90 e il 2000.

«Il bilancio delle prime due serate della quattro previste per il format Combat Rock è stato più che positivo», commenta il direttore artistico Flammini, «e questo ci fa ben sperare per questi altri due eventi della rassegna. La serata a cui teniamo di più, che è il The Biggest Combat Rock, è andata benissimo con una grandissima partecipazione di musicisti e pubblico. Così come la serata dedicata ai Pink Floyd, con due band che tributavano lo stesso artista, cosa che da noi non era mai stata fatta prima, è andata alla grande. Siamo fiduciosi, quindi, che il pubblico apprezzerà anche i prossimi due appuntamenti che sono particolari, perché cerchiamo sempre di evolverci e proporre spettacoli unici e irripetibili. Il primo sarà monotematico e dedicato agli AC/DC, gruppo con cui abbiamo iniziato il format Combat Rock ormai una decina di anni fa e il secondo, intimo e particolare, che garantirà un’ambientazione più ricercata. Crediamo di aver offerto, con questi quattro eventi, un bel ventaglio di proposte diverse per gli amanti del rock».