Tre percorsi tra sport, fede e radici: Ripa Teatina sulle orme di Rocky Marciano

Dopo il grande successo di pubblico e di critica dell'edizione 2025 del Festival Rocky Marciano, prosegue senza soste il progetto “Lo Sport di fare Comunità”, realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Abruzzo per attività di interesse generale (art. 5 Codice del Terzo Settore, D.M. 141/2022 – Risorse ADP 2022–2024, annualità 2024) CUP: C39I24001310008.

Enorme e crescente consenso, infatti, sta riscuotendo l'ambito di iniziativa incentrato sul turismo, uno dei nodi focali del progetto generale dell'Associazione di Promozione Sociale Festival Rocky Marciano E.T.S., vincitore dell’Avviso Pubblico della Regione Abruzzo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale.

Il progetto, avviatosi già dal mese di gennaio e selezionato tra 160 progetti presentati, si svilupperà per tutto il 2025 ed è nato per rispondere ad alcuni punti chiave del territorio abruzzese, come l’isolamento sociale, la frammentazione intergenerazionale e il rilancio del patrimonio culturale e sportivo. Nei mesi scorsi si è dunque proceduto alla creazione e alla relativa promozione di ben tre percorsi culturali e turistici legati a Rocky Marciano e al patrimonio abruzzese, mediante collaborazioni con tour operator per la proposta di pacchetti dedicati che siano da traino per il turismo delle radici al fine di coinvolgere la diaspora abruzzese e attrarre visitatori nazionali e internazionali. Fulcro simbolico dell’iniziativa resta sempre la figura di Rocky Marciano, pugile di origini abruzzesi, emblema di resistenza e determinazione che da 20 anni viene ricordato e celebrato a Ripa Teatina con il Premio-Festival a lui dedicato che abbina sport e cultura e anche da itinerari turistici in loco all'interno del progetto “Lo Sport di Fare Comunità”, che hanno riscosso consenso unanime.

Il primo percorso si chiama “Sulle orme di Rocky Marciano” e prevede tappe alla statua del fuoriclasse del ring, al Torrione e al Museo Rocky Marciano e Rocky Mattioli, alla casa natale del padre dell'imbattuto campione dei pesi massimi di boxe, i portici del Comune, Torre Gabella e Porta Gabella e infine in via Santa Colomba. Impossibile dimenticare l'annus domini 1964, quando Rocky Marciano arrivò al paese natale di suo padre, Quirino Marchegiano. Fu accolto con entusiasmo dagli abitanti, che gli prepararono una porchetta così buona da convincerlo a cambiare i suoi programmi e a fermarsi un giorno in più. Il giorno successivo, passeggiò tra le stradine del borgo, accompagnato da buon cibo e vino conoscendo la tipica ospitalità ripese che ancora oggi è viva e proverbiale. Ripercorrendo i suoi passi, si potranno ammirare numerose testimonianze della storia e delle radici che legano Rocky a Ripa Teatina. Il percorso si conclude con una degustazione della famosa porchetta e del vino locale, prodotti sulle splendide colline teatine.

Il secondo itinerario è intitolato "Crocevia tra Storia e Fede" e prevede le visite alla Chiesa di San Pietro e la tela miracolosa della Madonna del Sudore, alla Chiesa di San Salvatore, al Convento di Santa Maria della Pietà, con passaggi finali ai portici del Municipio, a Torre Gabella e Porta Gabella e a Palazzo Garofalo. Passeggiando tra le stradine, si possono visitare chiese storiche, luoghi di culto e antichi palazzi che un tempo accoglievano i viaggiatori. Il percorso si conclude con una degustazione dei prodotti locali, per ristorare anima e corpo, proprio come facevano i pellegrini di un tempo.

La terza proposta è un Tour denominato “Abruzzo delle Radici”, composto da 3 giorni e 2 notti, per due itinerari diversi nel proprio svolgimento e che prevedono, a seconda della scelta optata, visite anche ad Ortona, Guardiagrele, Chieti, Pescara, Manoppello oltre che a Ripa Teatina, che grazie alla sua posizione lungo una delle principali vie di collegamento tra la Maiella e il mare Adriatico era già nell'antichità una tappa fondamentale per i pellegrini diretti in Terra Santa. Inoltre, il suggestivo borgo sulle colline teatine è noto per la tela miracolosa della Madonna del Sudore, che secondo i documenti storici sudò sangue il 22 marzo 1728. Alla scoperta dei luoghi più particolari dell'Abruzzo forte e gentile come da stereotipata ma veritiera definizione, si vive così un'esperienza unica nel suo genere.

Già nei primi sei mesi del progetto sono stati numerosissimi i visitatori a Ripa, che sono aumentati di numeri in questa estate 2025. E le presenze sembrano destinate a moltiplicarsi ulteriormente, date le nuove richieste pervenute agli operatori turistici coinvolti nell'iniziativa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare, anche sui canali social, l'Associazione di Promozione Sociale Festival Rocky Marciano E.T.S.