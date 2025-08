“Il segreto di Tansor”, il nuovo libro di Francesco Di Lullo

Dopo il libro di poesie “L'uomo che rincorreva le stelle” Francesco Di Lullo dà alla luce il suo quarto libro: “Il segreto di Tansor: dove si incontrano sogni, paure e sofferenze di un giovane alle prese con il bullismo, che combatterà con la musica, i suoi amici e un percorso interiore.

Attraverso una scrittura autentica e coinvolgente, l'autore riesce a mettere tutta la complessità emotiva di chi subisce bullismo, ma anche di chi lo pratica, scavando nelle dinamiche sociali e psicologiche che alimentano questo fenomeno. Il suo approccio non si limita a un'operazione distaccata: al contrario, emerge un trasporto personale che rende ogni pagina un viaggio intenso e toccante.

Il volume è già in vendita in formato cartaceo sulle principali piattaforme del circuito Amazon. La presentazione avverrà lunedì 4 agosto alle ore 18,30 a “Spiaggia Libera Tutti”, in viale Primo Vere, accanto al Caffè sospeso, tra Pescara e Francavilla al Mare.