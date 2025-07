Goletta dei Laghi fa tappa in Abruzzo con un doppio appuntamento

Goletta dei Laghi – la storica campagna di Legambiente dedicata alla tutela dei laghi italiani – fa tappa in Abruzzo con un doppio appuntamento.

Un’occasione per fare il punto sulla salute delle acque interne, ascoltare le voci dei territori e condividere esperienze e buone pratiche.

Sabato 26 luglio, alle ore 9:30, presso la sede di Legambiente Abruzzo (Via Ferrari 1 – Pescara), si terrà la conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio sulla qualità delle acque dei laghi di Bomba e Scanno, realizzato dai tecnici e volontari della Goletta dei Laghi. Durante l'evento verrà consegnato al Comune di Scanno il prestigioso riconoscimento delle 5 Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, ottenuto per il terzo anno consecutivo.

Partecipano: Gianluca Casciato, presidente Legambiente Abruzzo, Giovanni Mastrogiovanni, Sindaco di Scanno, Raffaele Nasuti, Sindaco di Bomba, Carmine De Francesco, presidente del Circolo Legambiente Green Lake APS, Arpa Abruzzo.

Nel pomeriggio, la tappa abruzzese proseguirà a Colledimezzo, in provincia di Chieti, dove il Circolo Legambiente Green Lake APS promuove la terza edizione della Festa del Lago: un momento pubblico pensato per valorizzare il territorio, rafforzare il legame con la comunità locale e continuare a parlare di tutela degli ecosistemi lacustri, turismo sostenibile e cura del territorio.

L'appuntamento è al campo sportivo di Colledimezzo, dove dalle 17 prenderanno il via le attività: una passeggiata dedicata al riconoscimento delle erbe spontanee e dei saperi tradizionali e laboratori per bambini a cura dei circoli Legambiente di Atessa e Pretoro con i relativi Centri di Educazione ed Esperienza Ambientale (CEA Casanatura e CEA “Il Grande Faggio”), stand enogastronomici con prodotti locali (apertura prevista dalle ore 19.00) e, in serata, musica dal vivo con Sketch Official Band (ore 21.00).

Goletta dei Laghi 2025 , la storica campagna di Legambiente quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario. Nata per la difesa e la tutela delle acque lacustri italiane, la campagna punta a individuare attraverso analisi scientifiche le criticità che minacciano i principali laghi del Paese e i loro ecosistemi.