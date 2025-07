Corso per operatore tessile: nuove competenze per il rilancio del sistema moda in Abruzzo

Si è concluso con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione il corso gratuito per “Operatore tessile”, promosso dalla Sezione Sistema Moda di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e realizzato con il supporto della Fondazione Brioni, con l’ospitalità operativa di Roman Style e la collaborazione tecnica di Sinergie Education per l’attuazione del percorso formativo.

Sono stati 15 i partecipanti che hanno portato a termine con successo l’intero ciclo formativo, acquisendo competenze tecniche, manuali e professionali fondamentali per operare nel settore tessile-abbigliamento.

Provengono dai comuni dell’Area Vestina ma anche dal Pescarese e dall’Ortonese, ecco i loro nomi: Filippo Bellini, Paola Di Nino, Alba Di Paolo, Daniela Di Zio, Massimo Ferrone, Marilena Gelsumino, Paolo Emil Graziani, Dariya Marten, Valeria Mattucci, Francesca Melchiorre, Alessandro Monaco, Roberta Nobilio, Gloria Pasetti, Lucia Pasquini, Andrea Puca.

Avviato il 7 gennaio 2025 e concluso il 30 giugno 2025, il percorso ha avuto una durata complessiva di 860 ore, di cui 820 ore di training on the job e 40 ore in aula.

Ogni partecipante è stato affiancato da un tutor dedicato, che ha accompagnato individualmente l’apprendimento teorico e pratico. L’assegnazione ai dipartimenti aziendali è avvenuta in base alle attitudini e agli interessi espressi dai corsisti, in un’ottica di valorizzazione del talento e personalizzazione del percorso.

Il corso rappresenta una risposta concreta a un’esigenza diffusa e urgente: secondo dati Unioncamere – Altagamma, il sistema moda italiano avrà bisogno di 75.000 nuove figure professionali nei prossimi cinque anni, e nel 2023 quasi una su due aziende del settore ha dichiarato difficoltà nel reperirle. Una sfida che tocca da vicino anche l’Abruzzo, storicamente vocato alla manifattura sartoriale e oggi impegnato a costruire filiere di valore che uniscano tradizione, formazione e innovazione.

Per Alessandro Paparelli, Presidente della Sezione Sistema Moda di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico: “Questa è una bella scommessa vinta per il nostro territorio. In soli sei mesi abbiamo dato competenze a chi aveva una grande motivazione ma nessuna preparazione pregressa, e ora arriva il momento più importante: quello delle offerte di lavoro. Le competenze artigianali in Italia non hanno bisogno di slogan, ma di iniziative fatte con cura come questa. È la dimostrazione che i distretti artigianali si sviluppano quando si lavora con generosità e determinazione tutti insieme: aziende piccole e grandi, istituzioni, enti di formazione. Due fiori all’occhiello di questo programma: aver dato priorità alle piccole e micro aziende e aver accolto tra i partecipanti anche immigrati e over 40.”

Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha dichiarato: “Questo corso è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra imprese, fondazioni e territorio possa generare opportunità reali di crescita e occupazione. Abbiamo formato persone pronte a entrare subito in azienda, rispondendo alle richieste specifiche emerse da una nostra indagine tra le imprese del Sistema Moda. È un investimento non solo nelle competenze, ma anche nella dignità del lavoro artigianale, che oggi rappresenta una leva strategica per l’economia regionale. Insieme alla Fondazione Brioni e alle imprese associate, continueremo a sviluppare percorsi mirati che valorizzino il capitale umano e le radici produttive del nostro territorio.”

Nella sede associativa di Via Raiale sono stati presentati i profili dei partecipanti e le opportunità di inserimento lavorativo nelle aziende associate – numerose quelle che hanno partecipato all’incontro - comprese le micro e piccole imprese, destinatarie prioritarie di questo progetto. Il corso ha inoltre previsto la certificazione delle competenze acquisite e l’accesso a una rete di contatti utili per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Presenti anche per Confindustria Abruzzo Medio Adriatico il past president della Sezione Sistema Moda Marco Belisario, tra i promotori dell’iniziativa, per Brioni Vittorio Quattrone - Industrial Director, Gabriella Olivieri - Industrial HR Business Partner Manager e Pierpaolo Petrucci - HR Industrial Director & C&B, mentre per Fondazione Brioni Ets ha presenziato il Presidente Emidio Fonticoli. Per Sinergie Education ha esposto i dettagli dell’attuazione del percorso formativo Marianna Belfatto - Responsabile Formazione, accompagnata da Elisa Antonioni - Direttore Generale e da Lina Gwozdz - Responsabile Progettazione.

L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio di competenze abruzzese fortemente voluto da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che vede nel settore moda una delle espressioni più autentiche e internazionalmente riconosciute del Made in Italy.