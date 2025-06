Rifiuti raccolti e studenti sensibilizzati con le iniziative Plastic Free in Abruzzo

Abruzzo protagonista attivo delle giornate Plastic Free dedicate all’Ambiente e agli Oceani.

Dal 5 all’8 giugno, in occasione delle due ricorrenze internazionali, si sono svolti 10 appuntamenti su tutto il territorio regionale che hanno coinvolto cittadini, studenti e volontari in azioni concrete per la tutela dell’ambiente. Complessivamente sono stati raccolti 360 kg di rifiuti, a cui si aggiungono 2 kg di mozziconi di sigaretta, mentre 130 studenti hanno partecipato alle attività di sensibilizzazione ambientale promosse dai referenti locali. 195 cittadine e cittadini, di tutte le età, hanno aderito ai clean up, contribuendo attivamente a liberare spiagge, aree verdi e spazi pubblici dai rifiuti abbandonati.

“Sono molto soddisfatto dell'azione di sensibilizzazione dei referenti Plastic Free abruzzesi che si impegnano per migliorare lo stato qualitativo dei nostri territori – dichiara Luca Di Carlantonio, referente regionale Plastic Free Abruzzo – La risposta della cittadinanza, così come quella delle amministrazioni comunali, è stata significativa. Abbiamo lavorato in cooperazione e sinergia, dimostrando che un approccio condiviso è la chiave per costruire comunità più consapevoli e sostenibili”.

Le iniziative si sono svolte nei Comuni di Alba Adriatica, Torano Nuovo, Pescara, Nereto, San Salvo, Giulianova, Martinsicuro e Vasto, con momenti dedicati sia alla raccolta rifiuti che all’educazione ambientale, in particolare nelle scuole.