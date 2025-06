La fine di un presidio di libertÃ 

La scarsa affluenza al voto, sia per le amministrative che per le politiche, sia per le europee che per questi disastrosi referendum, potrebbe dimostrare che questo strumento stia facendo il suo tempo e che sia giunto proprio il momento di una sua revisione ovvero della sua abolizione (serve ancora?).

Un presidio di libertà, conquistato con sofferenza, sacrificio, lotta, sangue e martirio, inutile ogni ragionamento, è più che rinnegato oramai. Basta leggere gli impietosi numeri delle consultazioni degli ultimi vent’anni per farsi l’idea: l’istituto principe della democrazia sta giungendo al termine della sua funzione, inutile prenderci in giro.