Ryanair festeggia i 2 milioni di passeggeri sulla rotta Pescara-Londra

Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Europa e in Italia, oggi (12 maggio) ha festeggiato i 2 milioni di passeggeri sulla rotta Pescara – Londra Stansted. Il viaggio di Ryanair all’Aeroporto d’Abruzzo è iniziato nel 2001. Da allora, la compagnia aerea è cresciuta significativamente aggiungendo rotte domestiche e non domestiche, e facendo crescere il traffico, i posti di lavoro e il turismo, anche grazie lungimirante decisione della Regione Abruzzo di abolire l’addizionale municipale, che ha permesso a Ryanair di aumentare ulteriormente la propria capacità e sbloccare tutto il potenziale turistico della regione.

Per l’estate 2025, Ryanair ha investito in modo significativo in Abruzzo, con un secondo aeromobile basato (+$100 milioni di investimento). La Pescara – Londra Stansted è solo una delle 19 rotte in totale che Ryanair opera quest’estate presso l’Aeroporto d’Abruzzo, incluse le 5 nuove rotte per/da Breslavia, Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas e Valencia, con una crescita del traffico del 30% e il supporto ad oltre 950 posti di lavoro locali.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2025 all’Aeroporto d’Abruzzo prevede:

• 1 aeromobile basato in più (2 in totale - $200 milioni di investimento in totale)

• 19 rotte, incluse 5 nuove – Breslavia, Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas e Valencia

• Più di 160 voli settimanali, inclusi 1 volo giornaliero per Torino e 2 giornalieri per Milano Malpensa

• Più di 1 milione di passeggeri all’anno (+30% di crescita)

• Supporto ad oltre 950 posti di lavoro

Per celebrare i 2 milioni di passeggeri sulla rotta Pescara – Londra Stansted, Ryanair ha lanciato una offerta speciale con tariffe a partire da € 21,99 per viaggiare fino alla fine di giugno, disponibili per la prenotazione sul sito ryanair.com (soggetto a disponibilità).

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair: “Ryanair è lieta di festeggiare i primi 2 milioni di passeggeri sulla rotta Pescara – Londra Stansted. Questo significativo traguardo testimonia la crescita continua di Ryanair e gli investimenti della compagnia sull’Aeroporto d’Abruzzo. Questa estate, Ryanair opera attraverso una programmazione robusta da/per l’Aeroporto d’Abruzzo, con oltre 160 voli settimanali su 10 rotte, incluse le nuove da/per Breslavia, Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas e Valencia. Questa programmazione è sostenuta dall’impegno di Ryanair nei confronti dell’Aeroporto d’Abruzzo, con un aeromobile basato in più, per un totale di 200 milioni di dollari di investimento, e il supporto ad oltre 950 posti di lavoro. Ryanair è inoltre lieta di offrire al 2 milionesimo passeggero sulla rotta Pescara – Londra Stansted, Maria Prato, residente a Londra, reduce insieme al marito da un weekend di vacanza in Abruzzo, una gift card del valore di 50€ per viaggiare de/per qualunque destinazione del network Ryanair, invitandola a sedersi, rilassarsi e a godersi il viaggio. Non vediamo l’ora di trasportare sempre più passeggeri sui voli a tariffe basse di Ryanair da/per l’Aeroporto d’Abruzzo nei prossimi anni”.

Jessica Coccia, consigliera CdA Saga: “Oltre 20 anni fa si stringeva il legame tra l’Aeroporto d’Abruzzo e Ryanair, proprio attraverso il collegamento con Londra Stansted. Oggi celebriamo non solo il 2 milionesimo passeggero che ha scelto di sfruttare questa destinazione, ma un rapporto che si fa sempre più stretto e sinergico con una compagnia che ha deciso di puntare ancora di più sulla nostra infrastruttura. La passeggera che ha ricevuto la gift card ha appena vissuto un weekend di vacanza in Abruzzo, a dimostrazione che le destinazioni connesse con l’Aeroporto attirano viaggiatori stranieri che scoprono le tantissime bellezze della nostra regione, stimolando tutto l’indotto connesso al turismo. La summer 2025, con cinque nuove destinazioni, è iniziata da poco, ma stiamo già raccogliendo i frutti di una collaborazione che ci permetterà di sviluppare sempre di più l’Aeroporto d’Abruzzo, producendo effetti positivi su tutto l’indotto economico regionale”.