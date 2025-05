'RATI immagina il futuro', successo per la prima edizione del Premio regionale intitolato a Giovanni Di Fonzo

RATI, Rete di abruzzesi per il talento e l’innovazione, è lieta di annunciare il grande riscontro di partecipazione alla prima edizione del Premio regionale “RATI immafgina il futuro" in memoria di Giovanni Di Fonzo, fondatore e presidente dell’associazione, operante in Abruzzo dal 2011.

Sono venti i progetti presentati dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado e degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) di tutta la regione dalla provincia di Chieti con le scuole di Vasto, Lanciano, Casoli, Ortona, Scerni, Gissi e San Salvo, ma anche di Teramo, Avezzano e L’Aquila.

I progetti affrontano numerose tematiche, spaziando nei diversi ambiti della sostenibilità ambientale, sociale, urbana, con l’obiettivo di migliorare la propria comunità locale, partendo dall’identificazione di un problema concreto nei rispettivi territori e proponendo una soluzione innovativa.

La presentazione dei progetti finalisti e la premiazione si terrà il 24 maggio alle 9.30 presso il Palazzo degli Studi di Lanciano (Corso Trento e Trieste, 72) con il Patrocinio del Comune di Lanciano nell’ambito della rassegna “Il Mese della Cultura” 2025.

Saranno presentati i progetti dei primi cinque classificati per ciascuna delle due categorie:

Classi terze e quarte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado; Classi quinte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e delle Classi prime e seconde degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy

I premi consistono in una somma di denaro da spendere per l’acquisto di beni e servizi per la formazione degli studenti coerente con il progetto presentato. Eccoli in dettaglio:

Miglior progetto Classi terze e quarte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado

1°Classificato: € 1000; 2°Classificato: € 800; 3°Classificato: € 500.

Classi quinte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e delle Classi prime e seconde degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)

1°Classificato: € 1000; 2°Classificato: € 800; 3°Classificato: € 500.

A questi premi si aggiungono tre premi speciali: per la Comunicazione, per la Sostenibilità ambientale, per l’Innovazione Tecnologica.