Industria Felix, performanti i settori costruzioni e meccanica

Sono costruzioni e meccanica i settori che nell’ultimo anno fiscale rendicontabile, quello del 2023, risultano più performanti nelle regioni del centro Italia e delle isole rispetto al Roe, l’indice di redditività sul patrimonio netto. La crescita maggiore dei fatturati, invece, si è registrata nel Lazio in provincia di Rieti (+15,6%), mentre è crollata quella di Roma (-19,2%), in Abruzzo bene quella di Teramo (+18,5%), nelle Marche Fermo (+31,6%), in Sardegna Nuoro (+8,5%), in Sicilia Agrigento (+12,5%), in Toscana Lucca (+9,3%) e, infine, in Umbria Terni (+39,2%) che è la provincia che cresce più di tutte.

È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta su circa 70mila bilanci delle società di capitali con fatturati sopra il milione di euro con sede legale nelle 7 regioni analizzate da Industria Felix Magazine, periodico di economia diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved.

L’inchiesta sarà presentata dettagliatamente martedì pomeriggio come di consueto a Roma all’Università Luiss Guido Carli nell’Aula Magna Mario Arcelli in occasione del 64° evento del Premio Industria Felix, riservato alle imprese con sede legale nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, che sarà presentato dal giornalista e direttore del Day time Rai Angelo Mellone e dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave.

Saranno premiate le 100 imprese risultate, tramite algoritmo di bilancio, oggettivamente più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili delle regioni coinvolte. L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved e A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext), M&L Consulting Group. IFM supporta “Sustainable Development Goals”. Interverranno il sales director di Cerved Gennaro Mogavero per presentare il focus sull’andamento delle imprese del Centro e delle Isole, per Banca Mediolanum il senior manager dell’Investment banking Marco Gabbiani, il wealth advisor Massimo Cupillari e il private banker Francesco Tei, il relationship manager di ELITE (Euronext) Antonio Pellè e i partner e co-founder di M&L Consulting Group Valerio Locatelli e Alessandro Mattii. Parteciperanno inoltre alcuni componenti del Comitato scientifico di Industria Felix: Cesare Pozzi (Luiss) per le conclusioni, Filippo Liverini (imprenditore) e Francesco Lenoci (Università Cattolica). L’inchiesta sulle performance gestionali delle società di capitali in chiave regionale sarà a cura dal direttore di IFM Michele Montemurro.

Qui di seguito i nomi delle aziende abruzzesi premiate che interverranno con imprenditori e manager, distinte per provincia in relazione alla sede legale.

ABRUZZO (11). Chieti (3): Deco S.P.A., F.Lli De Cecco Di Filippo - Fara San Martino - S.P.A., Walter Tosto S.P.A.. L’Aquila (5): All Service S.R.L., Celi Calcestruzzi S.P.A., Costruzioni Iannini S.R.L., Isweb S.P.A., Tenso Italia S.R.L.. Pescara (3): A.C.A. S.P.A. In House Providing, Rac-Fluid S.R.L., Texol S.R.L..