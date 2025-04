Mostra del Fiore Florviva: unâ€™edizione da record

La Mostra del Fiore-Florviva si conferma uno degli appuntamenti più attesi e amati del panorama florovivaistico nazionale. Conclusa ieri sera al porto turistico Marina di Pescara, la 47ª edizione, seppure in condizioni meteo non sempre favorevoli, ha fatto registrare un boom di presenze e un’altissima partecipazione sia di pubblico che di operatori di settore. Nonostante il vento e qualche temporale passeggero, gli amanti delle piante e dei fiori non si sono lasciati scoraggiare, trasformando il Marina di Pescara in un grande giardino colorato e animato.

Oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia, una vasta offerta di varietà florovivaistiche, mostre tematiche su bonsai, succulente e orchidee, corsi e laboratori per adulti e bambini hanno reso l'evento un vero successo, capace di entusiasmare tutte le fasce di età. Grande curiosità anche per le attività collaterali, come le letture di poesie e il giardino allestito nella piazzetta dagli studenti dell’Università del Design. Soddisfatti gli organizzatori, Assoflora e Arfa, che da anni promuovono l'iniziativa insieme alla Camera di Commercio Chieti Pescara.

«Nonostante il meteo non sia stato dei migliori in alcuni momenti della manifestazione, abbiamo registrato numeri importanti e un'attenzione crescente da parte del pubblico», commenta Remo Matricardi, presidente di Arfa Abruzzo. «Questo ci conferma che la Mostra del Fiore-Florviva è ormai un appuntamento consolidato e apprezzato. La risposta ricevuta ci sprona a lavorare da subito per l'edizione 2026, con l'obiettivo di rendere l'evento sempre più attrattivo e coinvolgente. Voglio ringraziare di cuore la Camera di commercio Chieti Pescara, la Regione, il Comune di Pescara, il Marina di Pescara, tutti gli espositori e soprattutto il pubblico per l'entusiasmo dimostrato».

Sulla stessa linea il presidente di Assoflora, Guido Di Primio, che aggiunge: «La straordinaria partecipazione di quest'anno dimostra che, quando si lavora con passione e serietà, i risultati arrivano. La qualità degli espositori e la ricchezza dell’offerta florovivaistica sono stati premiati dal pubblico, e questo ci rende particolarmente fieri. L'obiettivo per il prossimo anno sarà continuare a migliorare, mantenendo altissimo il livello della manifestazione». Il prossimo appuntamento con la Mostra del Fiore-Florviva è fissato per la primavera 2026.