Ripabelli al vertice Società igiene Abruzzo-Molise

Giancarlo Ripabelli, ordinario di Igiene e direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università del Molise, è stato eletto presidente 'incoming' per il biennio 2027-2028 e vice presidente per il biennio 2025-2026 della sezione Abruzzo e Molise della Società italiana d'Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica (SItI).

"Desidero rivolgere un caloroso ringraziamento a tutte le colleghe e colleghi per la fiducia che hanno voluto accordarmi - le sue parole - uno sprone che mi porterà a dare il massimo in termini di impegno, disponibilità e ascolto".

La SItI è impegnata a promuovere la cultura della salute pubblica e a supportare le politiche di igiene e prevenzione.

"In un contesto sanitario in continua evoluzione - ha aggiunto - la nostra missione è quella di formare e sensibilizzare la comunità scientifica e la cittadinanza affinché la prevenzione diventi un pilastro fondamentale per la salute collettiva".

(Ansa Abruzzo)