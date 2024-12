QualitÃ  della vita 2024, la provincia di Chieti perde dieci posizioni

L'Abruzzo peggiora nella trentacinquesima edizione dell'Indagine sulla Qualità della vita de Il Sole 24 Ore che misura il benessere nei territori italiani.

Per una provincia che migliora lievemente, quella di Teramo, che passa dalla 58/a alla 57/a posizione, le altre tre scendono in modo significativo: Pescara perde 14 posizioni e arriva al 55/o posto restando comunque la prima in Abruzzo, L'Aquila ne perde 13 e arriva al 67/o e Chieti scende di dieci posizioni, classificandosi 71/a.

L'indagine misura il benessere dei territori attraverso 90 indicatori da fonti certificate, divisi in sei categorie tematiche: Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Giustizia e sicurezza, Demografia e società, Ambiente e servizi, Cultura e tempo libero.

In particolare, analizzando i dati migliori e quelli peggiori, Pescara è terza in classifica per l'offerta culturale, ma è 106/a per l'inflazione di prodotti alimentari e bevande non alcoliche, L'Aquila è terza per startup innovative e 105/a per tasso di motorizzazione, Chieti è al secondo posto per canoni medi di locazione e 106/a per l'annosa questione dell'efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua potabile.

L'unica provincia a migliorare, quella di Teramo, è decima per mensilità di stipendio per comprare casa e 103/a per tasso di infortuni sul lavoro mortali e con inabilità permanente totale.

A livello nazionale, Bergamo è la prima città in Italia per qualità della vita, seguita da Trento, che sale di un gradino rispetto all'anno scorso, e Bolzano, che fa un salto di dieci posizioni.

foto: turismoabruzzo.it

(Ansa Abruzzo)