Destra Sociale Abruzzo: Nelle contrade di Ortona torna nuovamente la paura dei furti

Ormai non si dorme più la notte, non si è al sicuro presso le proprie abitazioni. Da più di una settimana arrivano segnalazioni di persone sospette che girano a piedi nelle vie dei piccoli paesi, auto sospette, le segnalazioni rimbalzano presso i vari gruppi di whatsapp e messaggi da amici e conoscenti.

Le segnalazioni arrivano di Villa Iubatti, Villa Caldari, Villa San Leonardo, Villa Torre tra cui queste contrade negli ultimi anni sono state spesso al centro dei furti. I tipi studiano bene la zona, le vie di accesso e sanno dove colpire o meno. Ovviamente non solo il territorio di Ortona è in questa situazione, ma tanti altri come ci vengono segnalati.

Le forze dell’ordine che controllano il territorio di Ortona sono pochissime, soprattutto di notte dove una sola pattuglia del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri oltre a controllare Ortona e le sue ben 54 contrade hanno anche il compito di pattugliare e intervenire su ben 12 comuni. E non è uno scherzo. Più passano gli anni e più il crimine sui furti è in aumento.

Abbiamo bisogno di più personale, bisogna anche formare il personale della polizia locale al maneggio e uso delle armi, e quindi armarle per la loro tutela e anche per la tutela dei cittadini stessi, sono persone in divisa con il ruolo di agenti di polizia giudiziaria, e se si riuscisse a far si che la nostra polizia locale una volta ovviamente armata e potenziata come organico, potrebbe pattugliare anche il territorio. Sono tanti i comuni nella provincia di Chieti dove la polizia locale è stata armata e addestrata.

Da anni diciamo sempre che a Ortona occorre un commissariato della polizia di Stato. Abbiamo un area portuale, un casello autostradale, tantissimi km di strade provinciali e statali. Un territorio vastissimo da tutelare e controllare. Non possiamo vivere con la paura presso le nostre abitazioni.

Una soluzione va trovata.