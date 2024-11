"Immagina il futuro", il Premio RATI in memoria di Giovanni Di Fonzo

RATI, Rete di abruzzesi per il talento e l’innovazione, promuove in questi giorni la prima edizione del Premio regionale “Rati immagina il futuro” in memoria di Giovanni Di Fonzo, fondatore e presidente dell’associazione, operante in Abruzzo dal 2011, venuto a mancare nel 2023.

Il Premio - si evidenzia in una nota - ha come principale obiettivo quello di offrire l’opportunità a gruppi di studenti di lavorare insieme per sviluppare un progetto che miri a migliorare la propria comunità locale. In particolare, il concorso vuole incoraggiare i ragazzi a identificare un problema presente nel loro territorio e proporre una soluzione concreta.

Il Premio propone agli studenti di vivere un’esperienza arricchente non solo sotto il profilo formativo personale ma anche della conoscenza e dell'approfondimento del territorio e delle comunità di cui fanno parte.

L’iniziativa è destinata a docenti e studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado e delle classi prime o seconde degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

In occasione della giornata di premiazione, i primi cinque classificati avranno l’opportunità di presentare i loro progetti a una platea di stakeholders potenzialmente interessati alla realizzazione delle idee presentate.

I premi consistono in una somma di denaro da spendere per l’acquisto di beni e servizi per la formazione degli studenti coerente con il progetto presentato. Eccoli in dettaglio:

Miglior progetto Classi terze e quarte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado

1°Classificato: € 1000; 2°Classificato: € 800; 3°Classificato: € 500.

Classi quinte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e delle Classi prime e seconde degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)

1°Classificato: € 1000; 2°Classificato: € 800; 3°Classificato: € 500.

A questi premi si aggiungono tre premi speciali: per la Comunicazione, per la Sostenibilità ambientale, per l’Innovazione Tecnologica.

Il bando completo si può trovare online al link https://rati.eu/prima-edizione-del-premio-regionale-rati-immagina-il-futuro-in-memoria-di-giovanni-di-fonzo/#respond