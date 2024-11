Premio Letterario “Storie di Sport” dedicato a Rocky Marciano, bando aperto per la IX edizione

La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie di Pescara, il Comune di Ripa Teatina guidato dal sindaco Roberto Luciani e l'Associazione Festival Rocky Marciano Ets presieduta da Gianluca Palladinetti indicono la IX edizione del Premio Letterario Rocky Marciano “Storie di Sport” ideato dallo scrittore sceneggiatore Peppe Millanta, con il fine di diffondere i valori e i principi dello sport considerato nei suoi molteplici aspetti, con particolare evidenza su principi e valori quali diritti umani, salute, cultura, educazione e integrazione.

Il Premio si inserisce all'interno del medesimo Festival del direttore artistico Dario Ricci ed in occasione della scorsa edizione ha visto trionfare il giornalista Mimmo Muolo.

La manifestazione è patrocinata da Regione Abruzzo e Coni Abruzzo, ed è realizzata con il contributo di Saquella Caffé.

Si partecipa inviando un unico racconto a tematica sportiva di propria produzione, edito o inedito, in lingua italiana, anche già premiato in altri concorsi, di massimo 7200 caratteri spazi inclusi. Unico requisito per la partecipazione è l’aver compiuto la maggiore età in data 1° gennaio 2025.

L'elaborato va inviato all'indirizzo premioletterariostoriedisport@gmail.com e l'invio del materiale è consentito fino alle ore 24.00 del 30 aprile 2025 , come da bando.

Questi i premi :

- Primo classificato: Targa di Merito + 1000 euro (al lordo delle imposte);

- Secondo classificato: Targa di Merito;

- Terzo classificato: Targa di Merito;

È stato istituito anche il Premio “Rocky Mattioli” riservato al miglior racconto redatto da un autore abruzzese.

La Scuola Macondo – l'Officina delle Storie attribuirà inoltre a sua discrezione due borse di studio per i suoi corsi ai partecipanti ritenuti più meritevoli. I finalisti e i vincitori saranno avvisati per tempo del giudizio della giuria. La presenza dei vincitori è obbligatoria e conditio sine qua non per l'attribuzione del premio.

La giuria è così composta: Francesca Chiappa (Hacca Edizioni), Francesco Coscioni (Neo Edizioni), Valerio Valentini (Readerforblind), Raffaele Riba (editor e scrittore), Lorenza Stroppa (Ediciclo Editore), Roberto Di Pietro (Agente Letterario Edelweiss), Athos Zontini (scrittore e scout per la rivista Achab) e Paolo Primavera (Edicola Ediciones).

La cerimonia di premiazione avverrà a luglio (verrà comunicata la data), all'interno del Festival Rocky Marciano di Ripa Teatina. La data verrà comunicata ai finalisti a giugno.

Tutte le informazioni sull’andamento del concorso saranno costantemente aggiornate sulla pagina Facebook del Premio Letterario Storie di Sport https://www.facebook.com/premiostoriedisport/ e sul sito del Premio http://www.premiostoriedisport.it/ .

Per informazioni potete contattare il numero 3201775781 o scrivere all'indirizzo email premioletterariostoriedisport@gmail.com.