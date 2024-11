'Active Abruzzo 2024', doppio appuntamento con Patrizio Roversi tra identità locali ed eccellenze del gusto

Fa tappa in provincia di Chieti la quinta edizione di Active Abruzzo, la manifestazione organizzata da Cna Turismo Abruzzo per promuovere la vacanza attiva e il turismo esperienziale.

Lo fa con un doppio appuntamento – il primo a Vasto, il secondo con un tour ciclistico itinerante nell’area Sangro-Ortonese - messo a punto in collaborazione con i Gal Costa dei Trabocchi e Maiella Verde, e soprattutto con un testimonial d’eccezione“ specialista della materia” come Patrizio Roversi: volto televisivo notissimo al grande pubblico, anche per programmi cult dedicati, come “Turisti per caso”, che sarà presente in entrambe le tappe, nelle vesti per lui consuete di conduttore, prima, ma poi anche di particolarissima guida… a cavallo delle due ruote.

Si comincia venerdì 22 novembre, alle 16.30, a Palazzo d’Avalos di Vasto, con il meeting dal titolo “Identità locali: il territorio si racconta”, viaggio nel cambiamento dell’offerta di turismo esperienziale in Abruzzo. Una vetrina di testimonianze di operatori ed esperti che, proprio sul valore aggiunto delle esperienze, puntano per rafforzare l’identità e l’offerta turistica di questa area dell’Abruzzo; e del contributo che l’eno-gastronomia di qualità può offrire per caratterizzarne l’identità.

Il programma, dopo i saluti del sindaco della città e presidente della Provincia, Francesco Menna, del vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, e della direttrice della Cna provinciale, Letizia Scastiglia, si snoderà attraverso il racconto che Roversi sarà chiamato a cucire. Racconto che passerà attraverso le testimonianze di Paolo Grigolli (esperto di destinantion management); Jaqueline Rossi (cooperativa di comunità Borgo San Giovanni); Carla Robertson (comunità cooperativa tufillese L’Alveare); Giorgio Teti (fattoria La Guardata); Giuseppe Buono (laboratorio di ceramica Creta Rossa); Alessandra Berardinucci (Glamping I Mulini); Gabriele Marchese (coordinatore di Cna Turismo Abruzzo).

Mentre nella seconda parte, dedicata al valore rappresentato dall’eno-gastronomia, spazio ai contributi di Raffaele Cavallo (Slow Food Lanciano); Berardino Abbonizio (agriturismo Caniloro); Luigi Di Lello (Accademia della Ventricina); Anna Rita Sabionari (Casa del bocconotto); Nicola Fossaceca (ristorante al Metrò) e Carlo Ricci (Gal Costa dei Trabocchi e Maiella Verde). A concludere la giornata sarà il direttore regionale di Cna Abruzzo, Silvio Calice.



Dalla sedia alla bici, eccoci al doppio appuntamento itinerante del giorno dopo: ovvero il tour ciclo-turistico con annessa degustazione nelle cantine, nei frantoi e nei laboratori di prodotti tipici della zona, in programma sabato 23 novembre con inizio alle 9,30 messo a punto in collaborazione con la Federazione ciclistica abruzzese. Partenza fissata da Ortona (zona porto) e da Torino di Sangro (inizio tratto pista ciclabile) per far tappa attraverso un primo itinerario con soste al frantoio/cantina “Fattoria Italiana Martelli” e successivamente al laboratorio di produzione dei cellipieni “Sapori dei Trabocchi”, prima di approdare alla Cantina Frentana; cantina che sarà punto di arrivo anche del secondo percorso, che muovendo da Torino di Sangro farà sosta prima all’agrumeto Caravaggio e poi al frantoio “Stante & Luciani”. Con brindisi conclusivo e saluti di arrivederci di Carlo Romanelli (presidente della Cantina Frentana); Francesca Mastromauro (presidente di Cna Turismo Abruzzo), Mauro Marrone (presidente della Federazione ciclistica abruzzese); Giuseppe Troilo (presidente della Cna di Chieti); Savino Saraceni (presidente Cna Abruzzo).



Per il tour ciclistico è possibile affittare la bici con consegna alla partenza e ritiro all’arrivo (15 euro per bici tradizionali, 20 per elettriche), mentre un bus di 50 posti è previsto per il ritorno dei partecipanti ai punti di partenza.