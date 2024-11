NELLO STESSO SPAZIO CON GLI STESSI SPAZI

In occasione del 25 novembre giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Associazione ETS-APS Donn.è, che dal 2012 opera sul territorio al contrasto della violenza di genere, organizza una tre giorni presso LO SPAZIO DE LECTIS in corso Vittorio Emanuele II, 97.





Si comincia sabato 23 novembre



• Ore 11:00 l'ASD Armony di Ortona con una performance sul tema, coordinata da Giulia Aquilano e Ilenia Sarchese, darà avvio alla tre giorni;



• Ore 15:00 "Un caffè con Donn.è" per chi volesse acquisire informazioni sui servizi offerti dall'associazione, aderirvi e conoscerne le attività;



• Ore 17:00 Presentazione del libro di Maristella Lippolis "Donne che non muoiono mai" modera Micaela Ortolano (Libreria Moderna di Ortona) che dialogherà anche con l'ATS "Unite si può" (realtà nata dai due centri antiviolenza ortonesi)



• Ore 18:00 Edicola Edizione proporrà un reading performativo ideato da Alice Rifelli con la collaborazione di 5 lettrici ed alcune performer dell'Accademia Aracne di Ortona.







Si proseguirà poi nelle giornate di domenica 24 novembre e di lunedi 25 novembre con altri eventi: incontri, presentazione di libri, reading, performance.

Domenica 24 novembre

Ore 11:00 laboratorio per bambini/e, 4/8 anni di età, “Letture libera da stereotipi” diretto da Francesca Di Paolo e Elena Rega;

Ore 17:00 presentazione del libro “Ti porto dove batte il sole” di Raffaella Caponi che dialogherà con la psicoterapeuta Carla Pantaleone psicologa;

Ore 18:00 reading musicale “Alice” di e con Alberta Cipriani e Monja Marrone.

Lunedì 25 novembre

Mattinata dedicata alle scuole che vorranno far visita alla mostra e dialogare al riguardo;

Ore 15:00 “Dedicato ai giovani” laboratorio di discussione sui temi della mostra coordinato dalla Consulta Giovanile Di Ortona;

Ore 16:30 laboratorio per bambini/e, 4/8 anni di età, “Letture libera da stereotipi” diretto da Francesca Di Paolo e Elena Rega;

Ore 18:00 Incontro con Anarkikka autrice della mostra e del libro “Non chiamatelo raptus”, modera l'avv.ta Francesca Di Muzio.

Nello spazio, in questi giorni, con ingresso gratuito, si potrà visionare la mostra di ANARKIKKA, artista che con il suo linguaggio ironico e tagliente sottolinea l'importanza di un corretto linguaggio nella lotta alla violenza di genere e partecipare alle attività proposte anche con la collaborazione di alcune realtà del territorio. L'artista sarà presente nello spazio lunedì pomeriggio per presentare il suo libro "Non chiamatelo raptus", l'incontro sarà moderato dall'avv.ta Francesca Di Muzio.

Le operatrici del centro antiviolenza Donn.è saranno presenti presso lo spazio per accogliere e supportare le richieste delle donne. Si ricorda che le scuole interessate a partecipare lunedì mattina alla mostra possono farne richiesta a info.apsdonne@gmail.com