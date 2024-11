Allarme furti al centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica

Presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, il consigliere provinciale Arturo Scopino, il questore Aurelio Montaruli, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Cosimo Damiano Di Caro e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Michele Iadarola,

Nel corso dell’incontro sono state predisposte misure volte a contrastare la recrudescenza del fenomeno dei furti, in particolare in abitazione, che si sono verificati in specie nella città di Chieti, in aree periferiche, e in altre zone della provincia.

Al riguardo, è stata predisposta la intensificazione dei servizi di controllo del territorio, ad opera delle Forze dell’Ordine, nelle zone interessate ed è stato raccomandato al sindaco di Chieti di programmare un sensibile incremento della videosorveglianza del territorio comunale, che può costituire una misura efficace di prevenzione.

Verranno, poi, predisposti vademecum per illustrare alla popolazione più anziana i comportamenti da tenere per evitare di essere vittime di truffe e raggiri, volti ad una illecita appropriazione di denaro con ingressi abusivi nei domicili.

I responsabili delle Forze dell’Ordine hanno riferito, inoltre, che, riguardo ai predetti episodi, sono in corso specifiche attività di indagine coordinate dall’Autorità Giudiziaria competente.