Passaporti alle Poste, boom di richieste nei piccoli Comuni

Sono oltre 240 le richieste di passaporto effettuate in Abruzzo presso gli sportelli dei primi 39 uffici postali abilitati al servizio nei piccoli Comuni.

La novità, parte del progetto "Polis" e risultato della convenzione tra Poste Italiane, ministeri dell'Interno e delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), in Abruzzo è stata introdotta a maggio scorso in 14 uffici della provincia dell'Aquila, poi estesa da luglio in 25 uffici delle altre province.

Cittadini residenti o domiciliati nei comuni interessati possono aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione nell'ufficio postale senza doversi recare in questura e con l'opzione di ricevere il documento a domicilio.

La sede che ha registrato finora il maggior numero di richieste di passaporti è Cepagatti con 46 pratiche gestite a sportello; seguono Orsogna con 33 e Atri con 28. Un passaporto richiesto anche nell'ufficio postale di Montebello sul Sangro che, con i suoi 86 abitanti, è il terzo comune più piccolo d'Abruzzo.

"Ho effettuato la richiesta allo sportello la scorsa settimana - racconta la signora Carla Travaglini di Orsogna - e dopo appena quattro giorni il portalettere mi ha recapitato la raccomandata". "Da noi è stata una novità molto attesa dai cittadini - spiega Oreste Fonzi, direttore dell'ufficio postale di Cepagatti, primo in Abruzzo interessato dal progetto Polis - Oltre il 90% dei richiedenti ha scelto la modalità che prevede l'invio del passaporto direttamente a domicilio". In provincia dell'Aquila si trova il comune più lontano dalla Questura: Balsorano, a 85 km dal capoluogo. "Ho apprezzato soprattutto il risparmio sia di tempo sia economico - racconta l'avvocato Gabriella Perruzza - sarei dovuta andare due volte a L'Aquila, un percorso complessivo di 340 chilometri per circa 4 ore solo per coprire quella distanza!". In Abruzzo ad oggi il servizio di richiesta di rilascio e rinnovo passaporto è disponibile in 19 uffici postali della provincia di Chieti, 14 della provincia dell'Aquila, 3 della provincia di Pescara e 3 della provincia di Teramo e sarà esteso progressivamente a tutti gli uffici postali, anche nei comuni con più di 15mila abitanti.



(Ansa Abruzzo)