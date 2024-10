Situazione idrica e monitoraggio, vertice in Prefettura

Si è svolta giovedì mattina, nella sede della Prefettura di Chieti, una riunione, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, mirata a condividere con tutti gli Enti direttamente interessati, aggiornamenti sullo stato della criticità idrica nel territorio, nonché ad individuare, possibili misure per mitigare le criticità tuttora persistenti ed interventi più strutturali per prevenire il ripetersi in futuro di simili problematiche.

Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato il vice presidente della Giunta Regionale, Imprudente e la Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione, Di Giuseppe, la Consigliera Provinciale Di Pasquale, il Sindaco di Chieti, Ferrara, il Presidente della S.A.S.I., Basterebbe, il Presidente di A.C.A., Brandelli, Imprudente ha sottolineato lo sforzo compiuto dalla Regione Abruzzo nel reperire fondi, tramite il ricorso non solo al PNRR ma anche al FESR e FSC, da mettere a disposizione dei Gestori per il supporto di interventi mirati.

La Regione, ha inoltre proseguito Imprudente, ha adottato, sin dagli scorsi mesi, tutte le misure emergenziali, autorizzazioni e deroghe previste in materia de qua, per garantire il sostegno ai Gestori colpiti dalla crisi idrica, aggravata dalla siccità registrata nel corso dello scorso anno, ma ha auspicato, al contempo, che i lavori finanziati rispettino i relativi cronoprogrammi e che Aca e Sasi procedano ad aggiornare i propri Piani di Emergenza, in quanto preziosi strumenti utili ad fronteggiare, nell’immediato, una eventuale, nuova situazione critica.

Per quanto concerne le attività portate avanti dai gestori, i presidenti di Aca e Sasi, dopo aver richiamato il noto calo nella quantità di acqua a disposizione nelle rispettive adduttrici, drasticamente ridotto a causa delle condizioni meteorologiche, hanno illustrato le progettualità in corso, supportate con i finanziamenti ricevuti, tra cui la digitalizzazione, la ricerca delle perdite nella rete idrica e la rifunzionalizzazione della stessa, oltre all’istallazione di potabilizzatori. Inoltre, hanno sottolineato l’importanza di diversificare le fonti già in uso, eventualmente ricorrendo a nuovi emungimenti ed hanno auspicato un maggiore controllo sugli utilizzi impropri dell’acqua potabile, sanzionabili a seguito di adozione di ordinanza sindacale.

Al riguardo, il sindaco Ferrara ha assicurato una costante vigilanza sul rispetto della propria ordinanza emessa negli scorsi mesi e la consigliera Di Pasquale ha assicurato la disponibilità della Provincia ad intervenire, fattivamente, per le azioni di competenza provinciale, tra le quali la ripulitura dei canali di acqua non potabile, con la conseguente maggiore disponibilità di quest’ultima per l’uso agricolo, evitandosi così l’uso improprio di quella potabile.

Il Prefetto Cupello ha sollecitato i gestori ad attivarsi, anche nelle more del completamento degli interventi strutturali finanziati, per migliorare nell’immediato le attività di ricerca delle perdite nella rete idrica e la conseguente riparazione delle stesse, oltre a condividere l’invito del vice presidente Imprudente all’attualizzazione dei Piani di Emergenza da parte delle società gestrici del servizio idrico in provincia e la necessità che vengano comminate le sanzioni conseguenti alla violazione delle ordinanze sindacali in materia di utilizzo delle acque.