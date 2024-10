COMUNICATO STAMPA -AZIONE - CONVINTAMENTE CON ILARIO COCCIOLA

Il sostegno alla candidatura di Ilario Cocciola per noi è stato naturale, in quanto professionista e politico preparato, con esperienza amministrativa, competenze, qualità umane indiscusse e con una visione e amore per la propria città che lo spingono con coraggio e consapevolezza ad affrontare questa sfida per le prossime comunali del 2025.



Noi saremo al suo fianco, oltre ai partiti della coalizione del Patto per Ortona, insieme al nostro segretario regionale e deputato On. Giulio Cesare Sottanelli e al consigliere regionale Enio Pavone, per lavorare con entusiasmo e soprattutto riportare la politica al ruolo che le compete. Entusiasmo, a dire la verità, che si percepisce fra tutti i componenti della coalizione, perché tanta è la volontà di fare il bene per il presente e il futuro di Ortona.



In questi mesi come Azione Ortona abbiamo dato il nostro contributo programmatico, abbiamo messo sul tavolo il nostro modo di intendere la politica che è pragmatico e lontano dai populismi ed inoltre volutamente non abbiamo dato spazio e alimentato polemiche e chiacchiericcio, talvolta creato ad arte, che solo del male possono fare alla città.



Desidero ringraziare pubblicamente il coordinatore cittadino di Ortona Andrea Barisci e tutto il gruppo degli Azionisti di Ortona per quanto svolto fino ad oggi e per aver lavorato in sinergia, avendo come unico obiettivo quello di guardare alle prospettive della città che oggi si trova ad affrontare molteplici problemi, dalla sanità alla carenza idrica, tanto per citarne alcuni. La soluzione di problemi così complessi e articolati richiede studio, competenze e soprattutto unione e coesione di tutta la coalizione, avendo ben chiaro che ai cittadini va sempre detta la verità anche quando in termini di consenso può essere scomoda.

È tempo di proseguire il lavoro e di dare spazio alle energie e potenzialità della città, riportare i cittadini a partecipare attivamente alla vita politica e dare il proprio contributo alla comunità. Il mondo associativo e imprenditoriale hanno bisogno di una politica che sia in grado di comprendere le difficoltà e di svolgere il ruolo di problem solver. Per puntare allo sviluppo del proprio territorio è necessario che i vari stakeholder siano in grado ancora maggiormente di fare rete e di dialogare tra loro, cosa che ad esempio i commercianti che hanno organizzato “Le Notti in Verde” hanno svolto in maniera eccellente. Questi sono alcuni dei compiti che Azione vuole svolgere con umiltà, passione e pragmatismo: la crisi della politica, dovuta anche ai troppi personalismi, ha ridotto quegli spazi di confronto, di dibattito e di vision che invece sono fondamentali per l’ascolto e la programmazione.



Il Segretario Provinciale di Chieti

Angelo Taraborrelli Guardiagrele, 09.10.2024