Costa dei Trabocchi, gli 'Stati generali' il 17 ottobre

Un'occasione di incontro e confronto con istituzioni, portatori di interesse pubblici e privati, associazioni sul presente e futuro della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

La Provincia di Chieti organizza i primi "Stati Generali della Via Verde Costa dei Trabocchi" giovedì 17 ottobre, dalle ore 9.30, nella sala consiliare della Provincia di Chieti (corso Marrucino 97).

"Gli Stati Generali della Costa dei Trabocchi rappresentano un'occasione fondamentale per affrontare le problematiche attuali e condividere proposte concrete per il presente e il futuro della Via Verde - dichiara il presidente della Provincia, Francesco Menna - È essenziale che istituzioni, associazioni e operatori lavorino insieme per valorizzare questa straordinaria risorsa del nostro territorio che la Provincia di Chieti ha ideato, progettato, realizzato e consegnato alla comunità abruzzese.

Con la collaborazione di tutte le parti interessate, a partire dai sindaci e dalle attività artigianali e imprenditoriali della costa, approfondiremo le questioni sia immediate che di prospettiva".

L'evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Menna, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dell'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Daniele D'Amario.

Interventi tecnici di: Paola Campitelli e Maria Rosaria Greco, rispettivamente dirigente e responsabile del servizio Patrimonio e Via Verde della Provincia di Chieti, su "Gestione e valorizzazione della pista ciclopedonale Via Verde Costa dei Trabocchi. Completamento percorso, acquisto delle vecchie stazioni, regolamento, erosione"; Pierpaolo Pescara, direttore Governo del Territorio della Regione, su "Progetto Speciale Territoriale - Le prospettive e lo sviluppo della Costa dei Trabocchi"; Lido Legnini, vicepresidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, su "Marchio identitario Costa dei Trabocchi. Tradizione, innovazione, sostenibilità"; Chiara Delpino e Tiziana Mignogna, rispettivamente soprintendente Chieti Pescara e responsabile di zona, su "La Via Verde: normativa paesaggistica e regime autorizzatorio lungo la Costa dei Trabocchi"; Giuseppe Di Marco, amministratore Legambiente Abruzzo, su "La Via Verde Greenway d'Europa al centro dello sviluppo sostenibile economico e sociale della Provincia di Chieti. Collegamento con la ciclovia Adriatica e con le aree interne"; Roberto Di Vincenzo, presidente GAL Costa dei Trabocchi, su "Verso un nuovo modello di sviluppo della Costa dei Trabocchi: il ruolo degli eventi nella costruzione del prodotto turistico". Alle ore 12.30 dibattito che coinvolgerà sindaci, associazioni di categoria, operatori economici, portatori di interessi, associazioni culturali e sportive.