Victoria Cross Ortona, al Comunale di Ortona arriva il Palena

✍️?IL PENSIERO DEL PRESIDENTE ALLA VIGILIA DELLA QUARTA GIORNATA

⏳⚽️Verso Victoria Cross Ortona-Palena

“Dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa mi aspetto una grande reazione per la gara di domani.

Dobbiamo ripartire dai primi venticinque minuti giocati a Fossacesia dove abbiamo creato gioco e occasioni.

Affronteremo un cliente difficile, che in tre partite ha già sei punti ma giochiamo in casa e dobbiamo regalarci e regalare ai nostri tifosi la prima vittoria stagionale.

Abbiamo tutto per farlo, seppur siamo ancora in fase di rodaggio, perché l’aver visto ieri ventiquattro ragazzi allenarsi fino alle dieci di sera mi fa pensare che la strada tracciata sia quella giusta.

Faccio appello ai nostri tifosi di venire allo stadio numerosi come sempre. Domani più che mai abbiamo bisogno di voi. Per ripartire abbiamo bisogno del dodicesimo uomo in campo.”

Giampiero Misci.