'Bike to Coast for everyone': "Abruzzo regione attrezzata per il turismo sostenibile e inclusivo"

Presentazione dei risultati dell'iniziativa, coinvolgimento dei ragazzi e socializzazione. Così la mattinata di domenica scorsa in piazza Sirena a Francavilla al Mare, dedicata al progetto Bike to Coast for everyone, ideato dalla Regione Abruzzo, finanziato con il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” del ministero per le Disabilità - presidenza del consiglio dei Ministri e cofinanziato dalla Regione Abruzzo, realizzato con il coinvolgimento di diciannove comuni lungo i 131 chilometri di costa abruzzese, Anffas Abruzzo, Legambiente Abruzzo e Lega Navale di Ortona.



Un momento di festa, un’occasione di unione e socializzazione per favorire la partecipazione allargata dell’intera comunità. Con l’obiettivo di sensibilizzare sul valore del turismo accessibile. La mattinata è stata aperta dal suono delle percussioni di Africanffas con il maestro Pino Petraccia. Ha presentato Marco Ardemagni, conduttore radiofonico della Rai.



Daniele D’Amario, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con delega al turismo: “Abbiamo raccontato il progetto Bike to Coast for everyone, giunto a conclusione con risultati eccellenti: un progetto importante, coordinato dalla Regione Abruzzo, che ha permesso la realizzazione di una rete di servizi turistici lungo la pista ciclabile che si sviluppa sulla costa abruzzese, la ‘Bike to coast’, per una vacanza accessibile a tutti. Con la collaborazione dei partner di progetto - 19 comuni della costa, Anffas Abruzzo, Legambiente Abruzzo, Lega navale Ortona - sono state realizzate diverse azioni: dall’abbattimento di barriere architettoniche e interventi utili per rendere le spiagge e gli stabilimenti balneari maggiormente accessibili, all’acquisto di attrezzature per rendere il mare fruibile, all’acquisto di biciclette dedicate a differenti tipi di disabilità, oltre alla realizzazione di una rete informativa sensoriale che consente, tra le altre cose, il collegamento ad una sezione dedicata sul sito abruzzoturismo.it oltre alla realizzazione di cartine con la mappatura dei servizi presenti lungo la costa, l’attivazione di tirocini inclusivi per persone con disabilità e una importantissima attività di formazione per gli operatori del settore”.



“È fondamentale che l’Abruzzo si riveli una regione sempre più incline a un turismo sostenibile e inclusivo, non solo con la proposta di itinerari e infrastrutture accessibili ma anche e soprattutto con un nuovo approccio alla disabilità basato sulla comunicazione e sulla relazione, solo in questo modo l’accoglienza turistica potrà dirsi veramente for everyone” ha aggiunto D’Amario.

“Un progetto bellissimo che non potevo non sposare - ha commentato Lorena Ziccardi, testimonial di Bike to Coast for everyone -. Un progetto portato avanti con la necessaria competenza, in grado di costruire molto sui versanti dell'inclusione e del sociale. Senza i mezzi acquistati la fruizione della ciclabile sulla costa abruzzese non sarebbe possibile”.

“Un progetto importantissimo, presentato in una piazza appena rinnovata - nelle parole di Luisa Russo, sindaca di Francavilla al Mare -. Una giornata di festa, inclusione e turismo. Un grande passo avanti per questa iniziativa”.



“Le nostre parole d’ordine sono inclusività e attenzione all’ambiente. Abbiamo preparato persone formate per andare incontro all’utenza che chiede attenzioni maggiori - ha detto Luigi Polidoro della Lega Navale Italiana, sezione Ortona .- Abbiamo abbattuto le barriere nella nostra sezione, abbiamo un catamarano che accoglie persone con svantaggio fisico e inoltre è stata acquistata una gruetta per poter collocare persone con carrozzina sull’imbarcazione, peraltro dedicata alla collettività, come uso pubblico”.



“Anffas Abruzzo ha partecipato al progetto con entusiasmo già dall'inizio, all’insegna dell'eliminazione della barriere fisiche e mentali, con laboratori inclusivi, fino ai moduli dedicati al linguaggio facile da leggere, alle passerelle per non vedenti, alle sedie speciali per dare la possibilità di fare il bagno al mare - ha spiegato Maria Pia Di Sabatino, presidente Anffas Abruzzo -. All’insegna dell’inclusione delle persone con disabilità”.



“Abbiamo dato il nostro contributo per la formazione degli operatori, che è fondamentale per operare nell’ambito del turismo inclusivo, oltre alle infrastrutture. L'inclusione è un aspetto della sostenibilità sociale, non solo ambientale - dice Silvia Tauro, presidente Legambiente Abruzzo -. Da qui l’acquisizione dei mezzi speciali per far fruire la ciclabile in maniera inclusiva. Tra i formatori Bike to Coast for everyone anche Roberto Vitali di Village for All”.



“Il sito di riferimento per prenotare le bici speciali a pedalata assistita è visitcostadeitrabocchi.it” come ha ricordato Vittorio Ronzitti della DMC Costa dei Trabocchi



Fra le azioni realizzate fino a oggi da Bike to Coast for everyone: cicloturismo con biciclette adeguate, gite in barca, corsi di vela e kayak con imbarcazioni inclusive, spiagge accessibili e attrezzate, oltre alla segnaletica turistico-culturale con 19 totem sensoriali dislocati lungo la Bike to Coast e nelle vicinanze degli uffici IAT, fino ai parchi giochi inclusivi.

La Bike to Coast si sviluppa lungo i 131 chilometri di costa, da Martinsicuro a San Salvo, attraversa 19 comuni (alcuni percorsi vanno ancora completati) e rappresenta uno dei tratti più suggestivi della Ciclovia nazionale Adriatica.