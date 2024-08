Sangritana Spa, obiettivo il rilancio

Conferenza stampa della Tua stamattina nella sede di Lanciano per parlare di Sangritana Spa, società controllata al cento per cento dall’azienda regionale di trasporti. Gabriele De Angelis, presidente di Tua Spa, con il direttore generale Maxmilian Di Pasquale hanno illustrato la situazione della società del gruppo Tua Spa che si occupa di trasporto merci su ferro, in particolare sulla necessità di rilancio e di ottimizzazione aziendale. In un contesto complesso, certamente nuovo, e caratterizzato da due elementi: uno congiunturale nazionale, che sta investendo il trasporto merci su ferro e l’altro congiunturale locale, caratterizzato dalla situazione produttiva che sta colpendo la zona del polo produttivo di Val di Sangro.

Elementi che hanno determinato l’attivazione degli ammortizzatori sociali, condivisa con le organizzazioni sindacali, per gli addetti di Sangritana Spa.

“Sangritana Spa sta attraversando un momento particolarmente complesso, operando in un mercato altamente competitivo che vive una crisi sistemica sia a livello nazionale che a livello locale; tale crisi – ha spiegato Gabriele De Angelis – ha investito il settore automotive nella Val di Sangro determinando un fermo produttivo per il quale è stata richiesta la cassa integrazione, concordata con le organizzazioni sindacali, che l'hanno accettata dando anche un grande senso di responsabilità”.

La Tua, società controllante, dal momento in cui ha acquisito la gestione diretta sulla Sangritana Spa (13 maggio 2024) e con le risorse interne, ha avviato un’attività puntuale di audit aziendale che si sta rivelando efficace. L’assemblea di Sangritana Spa ha nominato, nella seduta di ieri, Maxmilian Di Pasquale, direttore generale della Tua, quale amministratore unico di Sangritana Spa.

“Continuiamo la linea di conduzione diretta da parte della società controllante Tua Spa su Sangritana Spa con la nomina del nostro management interno; a guidare questa seconda fase sarà il direttore generale Maxmilian Di Pasquale. Il punto centrale della strategia rimane comunque quella di ricercare sul mercato di riferimento un partner esterno che rafforzi la parte industriale di Sangritana Spa – ha aggiunto Gabriele De Angelis – e questa fase scadrà il 15 ottobre”.

Sul rilancio di Sangritana Spa, il presidente della Tua è chiaro: “L’auspicio è quello di rilanciare e rinsaldare la Sangritana Spa che possiede un marchio molto apprezzato a livello nazionale grazie alla sua credibilità conquistata nel tempo dai suoi operatori, dai suoi macchinisti dalla serietà dal know-how e dalla conoscenza del mercato cargo nazionale, elementi questi che la rendono una società interessante, tanto è vero che abbiamo delle proposte e degli interessi che andremo a verificare”.

Il direttore generale della Tua Spa, Maxmilian Di Pasquale, è entrato nel merito della situazione economico finanziaria di Sangritana Spa: “La società presenta indubbiamente alcuni elementi di criticità, come del resto presenta anche potenzialità. Gli elementi di criticità sono legati soprattutto alla struttura finanziaria che necessita un consolidamento. Bisognerà intervenire – ha aggiunto Di Pasquale, nuovo amministratore unico di Sangritana Spa, numeri alla mano illustrati in conferenza stampa – come prima cosa per riequilibrare l'assetto economico finanziario e patrimoniale, dopodiché verrà sviluppato il potenziale aziendale che, in questo momento, risente anche degli elementi della crisi congiunturale derivante sia da fattori locali legati al calo produttivo Stellantis, che da fattori nazionali connesse ad un calo generale del traffico merci”.

Maxmilian Di Pasquale, classe 1973, massimo dirigente della Tua Spa dal 2019, si concentra sugli interventi che, da qui a qualche giorno, dovrà concretizzare alla guida di Sangritana Spa: “Sangritana Spa rappresenta certamente una partita sfidante, una sfida molto difficile in relazione al fatto che vi sono degli elementi aggiunti che renderanno la gestione più complessa. L’azienda Tua Spa – ha continuato Di Pasquale - è vicina a Sangritana Spa, credendo nel suo potenziale ed è per questo motivo che ha deciso di intervenire direttamente. I principali indicatori economici di Sangritana Spa – ha chiarito il neoamministratore unico – dicono che c'è un trend crescente del fatturato accompagnato da un trend, altrettanto crescente, dell'indebitamento. A questo aggiungiamo anche che nel 2024 ci sono stati fattori collegati alla crisi produttiva di Stellantis destinata a durare e che, sicuramente, impatteranno negativamente anche sul fatturato”.

Sul ricorso agli ammortizzatori sociali: “La sottoscrizione con le organizzazioni sindacali della cassa integrazione è un atto purtroppo inevitabile tanto che anche le organizzazioni sindacali stesse, con un grande senso di responsabilità, hanno capito questo evento in quanto è ferma la produzione e la produzione ferma, con investimenti che sono stati realizzati, vedi l’acquisto di nuovi locomotori e con personale in cassa integrazione, deve essere visto comunque come un momento provvisorio per arrivare poi al rilancio che, speriamo, ci sia il prima possibile” ha concluso Maxmilian Di Pasquale.

Presenti in conferenza stampa anche il sindaco di Lanciano Filippo Paolini con l’assessore Paolo Bomba, il consigliere regionale Nicola Campitelli, i dirigenti della Tua Paolo Marino ed Enrico Dolfi e i segretari regionali dei sindacali del mondo dei trasporti.