Destra Sociale Abruzzo chiede le dimissioni del CDA Sasi

Ormai siamo a un punto di non ritorno.

Il Coordinatore Regionale Destra Sociale Abruzzo Massimo Tatone, nonché Responsabile Nazionale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Protezione Civile per Destra Sociale, CHIEDE LE DIMISSIONI IMMEDIATE DI TUTTO IL CDA SASI, pienamente d’accordo con i consiglieri comunali del gruppo misto del comune di Lanciano.

Abbiamo bisogno di personale competente e all’altezza della gestione delle reti idriche e di come affrontare emergenze.

Abbiamo bisogno di reti idriche interne nuove, serbatoi potenziati, uno studio sulle captazioni delle acque, creare invasi e tanto ancora.

Non abbiamo bisogno di chiacchiere ma di fatti.

È iniziato anche una guerra tra poveri, leggiamo spesso post sui social utenti che scrivono “io ho l’autoclave di tot litri mettetelo anche voi”…..poi però in alcune zone serve l’autobotte per riempire gli autoclavi e senza pensare che ci sono persone che vivono nella povertà e non hanno questa possibilità, poi ci sono anche utenti che non hanno posto. In questi giorni sono stato nel Teramano e non ho visto tutti questi problemi, l’azienda Ruzzo Reti ha svolto un ottimo lavoro nel teramano. E infatti risulta che Teramo a oggi ha solo il 28% di perdite idriche a differenza di Chieti pari al 71,7%.

Si fanno gli avvisi per le chiusure sul web ma non tutti vanno sul web, soprattutto le persone anziane manca anche la comunicazione. Nei tempi dell’autogestione comunale vi era una vettura che girava avvisando i cittadini la chiusura e la riapertura del servizio. La sasi spesso non rispetta l’orario di chiusura che comunica, spesso l’acqua viene interrota prima senza avvisi e si possono creare anche danni ad elettrodomestici. Siamo abituati all’uso della lavatrice di sera dopo le ore 20 proprio per il costo in meno dell’energia elettrica quando pagheremo ora per questi disagi? E chi pagherà eventuali danni ?

Ortona città turistica? Di questo passo non ne avremmo più. Bar nel centro che a una certa ora non hanno pressione per fare caffè. Se vogliamo puntare sul turismo questo è già un pessimo biglietto da visita.

RIPETO E RIBADISCO ALLE DIMISSIONI DI TUTTO IL CDA SASI.

Faccio un plauso all’amica e alla organizzatrice del gruppo Ortona Sasi Class Action Vittoria Camboni per l’ottimo lavoro che sta svolgendo facendo ascoltare la voce dei cittadini.

Un appello ai cittadini NON LAMENTATEVI SOLO SUI SOCIAL MA AFFRONTATE IL PROBLEMA ASSIEME A CHI STA FACENDO TANTO PER VOI. c.s.