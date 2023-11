Via Verde della Costa dei Trabocchi seconda eccellenza premiata all'"European Greenways Award 2023"

Si è tenuto ieri a Roma il premio biennale European Greenways Award che viene assegnato alle Vie Verdi che si distinguono per la loro eccellenza e la dimostrazione delle migliori pratiche.

E' la Costa dei Trabocchi la candidatura italiana che regala alla Regione Abruzzo il secondo posto nella classifica del premio europeo dietro all'Irlanda e davanti alla Polonia, rispettivamente prima e terza.

Erano presenti all'evento tenutosi al Campidoglio, Daniele D'Amario - assessore regionale al Turismo e Attività produttive - e Giuseppe Di Marco - presidente Legambiente Abruzzo. Ha consegnato il premio Ramune Genzbigelyte Venturi - Policy officer Tourism European Commission.

"Un momento storico per il turismo abruzzese, con la consacrazione sul podio europeo di un prodotto turistico straordinario in grado di dare una svolta importante al settore - dichiara Daniele D'Amario, Assessore regionale - La posizione d'onore conseguita dall'Abruzzo ha una sua storia importante alle spalle perché è figlia di un partenariato di ampio respiro. Oggi, di fatto, raccogliamo i frutti di un lavoro partito anni fa, inserito in una strategia di marketing del territorio più ampia che ha visto la Regione Abruzzo investire in termine di risorse e immagine".

La Via Verde della Costa dei Trabocchi - si legge in una nota di Legambiente Abruzzo - si è distinta come eccellenza non solo per la sua straordinaria bellezza e valore ambientale e paesaggistico ma anche per le diverse iniziative e progettazioni in corso che la caratterizzano e che sono il risultato di un partenariato di ampio respiro che vede, oltre alla Regione Abruzzo e Legambiente, la partecipazione di: Provincia di Chieti, Comuni, Camera di Commercio Chieti Pescara, PMC - Polo del Turismo, Polo Inoltra - Logistica e Trasporti, ITS MO.ST., DMC e GAL, RFI, Trenitalia e Sangritana.

Un partenariato solido che ha permesso di strutturare e realizzare servizi innovativi a partire da TrabocchiMOB sull'intermodalità treno-bici-bus, una rete di Informazione e Accoglienza Turistica che tiene insieme Punti informativi ed i Centri visita delle Riserve regionali della costa e lo sviluppo di Green Hub di mobilità sostenibile lungo tutta la Via Verde.

Un turismo che diventa accessibile grazie al progetto della Regione Abruzzo: "Bike to Coast for Everyone" che vede la partecipazione dei Comuni della Costa, Legambiente e Anfass, con azioni sull'accessibilità ai servizi turistici anche della Via Verde e la fruizione del mare senza barriere nelle spiagge che popolano il percorso ciclistico con itinerari dedicati, bagni e lettini idonei e con l'assistenza di accompagnatori specializzati e la messa a disposizione di e-Bike inclusive: tandem, triciclici ed handbike, ideali per spostarsi con maggiore facilità e vivere un turismo esperenziale che vuole accogliere tutti.

"Dopo aver conquistato l'Oscar nazionale sul cicloturismo, partecipato al Forum "Stay rural 4.0!" nel Padiglione Italia all' Expo di Dubai tra le 5 migliori eccellenze italiane di turismo sostenibile selezionati dal MIPAAF, ospitato la Grande partenza del Giro d'Italia lo scorso maggio - dichiara Giuseppe Di Marco - con l'European Greenways Award 2023, la Costa dei Trabocchi sancisce quella che è la sua dimensione di crescita ambientale, sociale ed economica. Sembra ieri quando tutti insieme difendevamo questo territorio da Ombrina mare, da quello che era il modello di sviluppo sbagliato delle fossili e superato dal tempo, puntando alla Via Verde come attrattore per una crescita intelligente della nostra costa. Oggi ci piace constatare che la storia ci dà ragione ma c'è ancora tanto da fare per conservare la bellezza di questo territorio ed accompagnare una sana economia socialmente ed ambientalmente sostenibile e che guardi con attenzione al futuro delle giovani generazioni. E la Legambiente continuerà, come sempre, a dare il suo contributo per un mondo migliore per tutti e rinnovabile".