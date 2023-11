Giornata contro la violenza sulle donne 2023

L'ATS UNITE SI PUÒ, composta dai due centri antiviolenza ortonesi "Donn.é" & "Non sei sola" con il patrocinio del Comune di Ortona promuove il CORTEO DI SENSIBILIZZAZIONE #manisolopercarezze



La manifestazione verrà realizzata Sabato 25 novembre a Fontegrande.

Prenderà avvio alle ore 10:30 nello spazio antistante la Chiesa San Gabriele, poi attraverserà piazza 28 dicembre per raggiungere il Parco Aldo D'Adamo



Si concluderà con la cerimonia inaugurale della panchina rossa donata dall'Avis di Ortona " Non lasciare che il sangue scorra per la violenza, donalo per la vita!" con la partecipazione degli Stati generali delle Donne.



Partecipare è l'unico modo per protestare contro un fenomeno che non arresta la sua corsa. Crescono i numeri delle donne vittime di violenza per mano maschile. Aumentano i femminicidi.





Basta! #manisolopercarezze

c.s.