Il marchio 'Costa dei Trabocchi' in vetrina alla Bit di Milano

Verrà presentato domenica 12 febbraio alle ore 12 alla Bit - Borsa Internazionale del Turismo di Milano, nello stand della Regione Abruzzo, il marchio "Costa dei Trabocchi", un marchio che sarà distintivo e identitario del territorio e che potrà essere utilizzato dai Comuni della Costa dei Trabocchi quale logo di promozione turistica della propria comunità e territoriale in occasione di piccoli e grandi eventi, ma anche come logo identitario da utilizzare sulle carte intestate dei Comuni, sulle pensiline degli autobus ed altro.

“Ringrazio la Regione Abruzzo, in particolare l'assessore al Turismo, Daniele D'Amario, la Camera di Commercio di Chieti Pescara, il Gal Costa dei Trabocchi, il Flag Costa dei Trabocchi, la Confesercenti, Legambiente e la Dmc Costa dei Trabocchi per questo importante traguardo che caratterizzerà in positivo il nostro territorio - sottolinea il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna -. È ora necessario più che mai fare rete e squadra con tutti i Comuni interessati e con la Regione Abruzzo per affrontare unitariamente le prossime sfide che devono vederci uniti e sullo stesso fronte”.