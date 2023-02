Ortona, arrestato in un bar con due panetti di hashish

Riceviamo e pubblichiamo

Nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento - indagini preliminari - fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica quanto segue:

I carabinieri dell’Aliquota Operativa di Ortona hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti L.P., 56enne ortonese, disoccupato e già gravato da diversi precedenti. I militari operanti da alcuni giorni seguivano i movimenti sospetti dell’uomo, che si spostava per alcuni bar di Ortona dove scambiava fugaci conversazioni con alcuni giovani noti quali assuntori di stupefacenti. Giovedì scorso per l’ennesima volta è entrato in un bar e mentre si accingeva a prendere contatti con un giovane del posto, è stato fermato dai carabinieri e trovato in possesso di due panetti di hashish del peso di circa 200 grammi che ne hanno comportato l’arresto in flagranza di reato. Attualmente si trova in stato di detenzione presso l’abitazione di residenza in attesa dell’udienza di convalida che si terrà presso il Tribunale di Chieti.