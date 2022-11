Online il nuovo sito dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile

All’indirizzo https://protezionecivile.regione.abruzzo.it è online il sito ufficiale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo. A comunicarlo è il direttore dell’Agenzia, Mauro Casinghini che ha spiegato come il portale contenga una serie di informazioni non solo riguardo la struttura stessa, ma anche sulla formazione, sulle emergenze e sui rischi da eventi naturali, oltre a una serie di informazioni relative al mondo del volontariato di PC e ai bollettini di rischio.

“Per fa sì che quotidianamente cresca e si diffonda tra i cittadini la cultura della protezione civile” ha detto Casinghini, “nella home page è stato previsto un link con il quale l’utente potrà entrare in contatto con l'Agenzia regionale di Protezione civile per segnalare problematiche inerenti il sito e per migliorarne la funzionalità. In questo modo noi intendiamo migliorare continuamente il rapporto con la popolazione, facendo sentire il cittadino parte della Protezione civile”.

"Con il nuovo sito dell'Agenzia regionale di Protezione civile – ha affermato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio - prosegue l'attività di cambiamento della nostra struttura di Protezione civile che pone sempre più attenzione alla prevenzione dei rischi e alla sensibilizzazione della cittadinanza per diminuire drasticamente l'impatto degli eventi calamitosi sulla collettività. Attraverso il nuovo portale il rapporto con i cittadini è più diretto, notizie e strumenti utili alla vita quotidiana diventano a portata di mano per tutti".