Trame Canore. Tosti in accademia.

Torna anche per quest’anno la rassegna promossa dall’Istituto Nazionale Tostiano “Trame Canore”. Come di consueto, l’appuntamento autunnale è in collaborazione con il Comune e il Teatro Tosti. Trame Canore 2022, si svolgerà con il coinvolgimento dei Conservatori di L’Aquila, Avellino, Bologna che hanno selezionato i loro allievi meritevoli di partecipare alle giornate di formazione e concerto di Ortona.



L’ingresso a tutti gli spettacoli, che si terranno alle ore 17.30, è libero in relazione alla capienza del teatro.



Il primo appuntamento è previsto per domenica 6 novembre persso il teatro Tosti. Sarà la volta del Conservatorio dell’Aquila “A. Casella”.



Si esibiranno il soprano Giulia Pierucci, il baritono Seongjun Kwon. Al pianoforte Piergiuseppe Lofrumento.

In programma musiche di Tosti ed autori coevi.