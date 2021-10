Brutta sconfitta per il Victoria Cross Ortona

Tre Ville 5

Victoria Cross Ortona 2

Rocco Moro Giacomo Reati ( 69° Simone Giansante ) Andrea Pacaccio Mouhamed Gueye Nicola Scarinci Marco Profeta Daniele d'Alessandro ( 54° Flamur Hamza ) Dario Valerio ( 75° Matias Ponce ) Juan Manuel Ponce Cantoli Nicola Fer Ramis ( 80° Abdou Aziz Jr.

Brutta battuta d'arresto per il Victoria Cross Ortona che al Comunale di Mozzagrogna perde malamente e meritatamente.

Due volte in vantaggio, al 10° con un eurogol di Cantoli, dopo un minuto pareggia il Tre Ville su rigore. Nuovamente in vantaggio al 18° con un autogol ma la gioia anche questa volta dura pochissimo e cinque minuti dopo la squadra di casa pareggia. Il primo tempo si chiude con un giusto 2 - 2.

Lo snodo della gara avviene al 52° quando Cantoli si procura un calcio di rigore, va lui stesso sul dischetto ma il portiere respinge e nel ribaltamento di fronte il Tre Ville passa in vantaggio. La squadra accusa il colpo e al 62° subisce il quarto goal.

I ragazzi di Mister Palmieri ci mettono un po' per riprendersi e lo fanno al 75° con una bordata di Ramis che prende l'incrocio dei pali. Che non sia una giornata positiva per gli ortonesi lo conferma il palo di Hamza all'80°. Altre due occasioni ancora con Juan Manuel Ponce e lo stesso Hamza, entrambi i tiri sfiorano il palo. La squadra, senza più nulla da perdere, si scopre e gli ospiti in contropiede, in pieno recupero, firmano la manita.

Non ci resta che resettare il tutto e pensare alla gara casalinga di sabato prossimo dove arriverà il Pianella.