L’ORTONA CALCIO SUBISCE UNA SCONFITTA PESANTE NELL’ESORDIO CASALINGO

Sinceramente ci si aspettava una gara completamente diversa dalla squadra gialloverde ma purtroppo quanto visto in campo ha deluso profondamente i numerosi tifosi accorsi allo stadio comunale .

L’Ortona , lo dico con molto rammarico , non è stata mai in partita ed ha subito per tutti i novanti minuti la estrema superiorità avversaria che ha dominato in lungo e in largo non concedendo praticamente nulla agli Ortonesi , nemmeno un tiro in porta degno di questo nome.

L’undici gialloverde è sembrato veramente in balia dell’avversario ed anche fisicamente è apparso deficitario non dando mai l’impressione di poter far male all’avversario.

I gialloverdi , con un centrocampo statico e senza idee e senza mai produrre il filtro necessario per proteggere la propria difesa sono stati letteralmente travolti dagli Atessani a cui , sinceramente , vanno davvero stretti i soli due goals realizzati.

Crediamo e speriamo che sia stata una giornata storta e che domenica prossima ci sia un pronto riscatto ma davvero questa prestazione è stata da dimenticare e di cose da salvare sinceramente ne vediamo veramente poche .

Un altro dato negativo per la nostra squadra è stato il numero esagerato di ammonizioni subite , ben sette , che denota anche uno stato di nervosismo che certamente non aiuta.

Formazione dell’Ortona :

1- Ferrara voto 6 - nonostante abbia preso due reti si è ben comportato , nessuna colpa .

2- Mazzarelli voto 5,5 - premiato per l’impegno ma insufficente

3- Finizio voto 5,5 - anche lui ha profuso impegno ma deve fare di più

4- Di Donato voto 5 - doveva dirigere il centrocampo ma è sembrato troppo statico e particolarmente nervoso , lui dovrebbe dare tranquillità ai ragazzi e spronarli .

5- Granata voto 5,5 - ha cercato di dare la carica ai compagni di reparto mostrando tanta abnegazione , purtoppo si è trovato spesso a soffrire quando gli attaccanti avversari arrivavano in velocità senza nessun filtro a centrocampo.

6-Martelli voto 5 - si è trovato ad arginare la supremazia avversaria trovandosi spesso in difficoltà, da lui ci si aspetta molto di più.

7- Fregosi voto 5,5 - sa giocare col pallone, possiede un sinistro vellutato ed ha tecnica che però spesso è al suo servizio e non a quello della squadra. Deve giocare pensando di esaltare le doti dei propri compagni e non intestardirsi in giocate che magari lo esaltano ma non sono efficaci per l’economia della gara.

8- Scioletti Voto 6 - ha profuso come sempre grande dinamismo e agonismo ma non è mai riuscito ad incidere.

9- Pompilio voto 5,5 - non è stato mai servito adeguatamente , ha cercato di darsi da fare ma è parso evanescente , conosciamo il suo valore e deve fare molto di più.

10- Dragani voto 5,5 - abituati a vedere in lui il vero faro della squadra siamo rimasti delusi , è parso appesantito e fuori condizione , si è infortunato dopo 20 minuti , indice questo anche di scarso allenamento.

11- Veri voto 5 - abituati alle sue sgroppate pensavamo non fosse lui , è un buon giocatore ma non ha mai cambiato marcia ed il suo apporto è stato davvero scarso.

17- Leone voto 5,5 - ha cercato di sostituire Dragani ma questo è un compito che lui non può assolvere in quanto ha caratteristiche diverse ma comunque si è profuso pur non incidendo .

Allenatore - D’Ambrosio voto 5 - la squadra è apparsa molto nervosa e l’allenatore in questo caso doveva cercare di mettere la dovuta calma , il n11 avversario Berardi ha fatto il bello ed il cattivo tempo per tutta la gara , magari qualche accorgimento in corso d’opera sarebbe stato opportuno oltre che necessario.

AMERIGO GIZZI