F.C.D. Sport Team Ortona Scuola Calcio: attività 2021/2022

La scuola calcio F.C.D. Sport Team Ortona, società sportiva dilettantistica di puro settore giovanile,

presieduta da Franca Giancristofaro, ha aperto le scrizioni per la stagione sportiva 2021/2022

La F.C.D. Sport Team Ortona opera nello stadio comunale di Ortona da ben 11 anni, e svolge attività sportiva di calcio anche nel palazzetto di Caldari.



In passato la società di scuola calcio ha partecipato e vinto diversi tornei e campionati di carattere nazionale e regionale, dove ha disputato partite con squadre di tutta Italia e dell'estero.



Per la stagione sportiva 2021/2022 la F.C.D. Sport Team Ortona vorrebbe partecipare al campionato di Giovanissimi e/o Esordienti per far giocare e divertire tutti i giovani tesserati, che vogliono praticare questo sport.



Annovera nel suo staff tecnici e allenatori qualificati, con patentino da allenatore federale, e che hanno giocato a calcio sia ad Ortona che in altri paesi, a livelli di quasi professionisti, vincendo vari campionati di promozione e serie D.



La scuola calcio F.C.D. ha partecipato a tornei di varie categorie giovanili, dai più piccoli a quelli più giovani di 15/16 anni Allievi e giovanissimi ed ha conquistato, sia a livello locale che regionale, trofei e coppe.



Per la stagione 2021/2022 gli allenamenti sono previsti, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, presso il campo sporitivo/ palestra comunale di Ortona

c.s.