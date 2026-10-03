La Nazionale italiana e la Nazionale polacca femminile di sitting volley a Lanciano

Lanciano si prepara ad accogliere la Nazionale italiana e la Nazionale polacca femminile di sitting volley per quattro giornate dedicate allo sport e all'inclusione.

L'iniziativa Ã¨ organizzata dalla Pallavolo Lanciano, presieduta dall'avvocato Sandro Sala, e dal Lanciano Sport Center, presieduto da Franco D'Intino, in collaborazione con il Panathlon Club Lanciano, nell'ambito del progetto "Oltre ogni limite" che coinvolge decine di associazioni del territorio e che, quest'anno, ha dato vita a numerosi eventi, sensibilizzando sui temi dell'inclusione, del rispetto e delle pari opportunitÃ .

La manifestazione Ã¨ un'importante occasione per promuovere il sitting volley, disciplina paralimpica che testimonia come lo sport possa superare le barriere e favorire la partecipazione, l'integrazione e la valorizzazione delle capacitÃ di ogni atleta.

Essa offrirÃ inoltre un'opportunitÃ di confronto, attraverso allenamenti e incontri amichevoli che coinvolgeranno atleti, tecnici e appassionati.

Dall'8 all'11 ottobre sono previsti allenamenti e tre incontri amichevoli tra le due rappresentative.

La nazionale polacca farÃ un primo allenamento l'8 ottobre dalle 16 alle 18. Poi la preparazione, di entrambe le squadre, continuerÃ di mattina.

Amichevoli, tutte al Palasport di Lanciano: primo incontro il 9 ottobre dalle ore 18; secondo incontro il 10 ottobre dalle ore 18; terzo incontro l'11 ottobre ore 10 -12.

"Invitiamo tutti a partecipare a questa iniziativa â€“ dichiara Daniele Litterio, coach e responsabile regionale del sitting volley â€“ per conoscere da vicino questa disciplina e condividerne i valori. Essa mette al centro la persona e la condivisione, dimostrando come, attraverso lo sport, sia possibile superare ogni barriera".