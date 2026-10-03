Riaprono le porte della Scuola Macondo, al via i corsi di scrittura creativa e lettura a voce alta a Pescara

La Scuola Macondo â€“ lâ€™Officina delle Storie di Pescara annuncia la ripartenza delle sue attivitÃ a partire dal 5 ottobre, ricordando che restano gli ultimi posti disponibili per i corsi di scrittura creativa e di lettura a voce alta. Dietro il successo e l'organizzazione di questa realtÃ formativa ci sono Elisa Quinto e Sara Caramanico, le quali dichiarano: "Siamo felici di inaugurare un nuovo anno accademico ricco di progetti e di grandi collaborazioni. La nostra scuola non Ã¨ solo un luogo di formazione, ma un vero e proprio luogo di cultura e una comunitÃ in cui dare voce alle proprie passioni e trasformare le idee in storie concrete. Vi aspettiamo per vivere insieme questa meravigliosa avventura letteraria ed espressiva".

Il corso di Scrittura creativa prenderÃ il via mercoledÃ¬ 7 ottobre 2026 e si terrÃ ogni mercoledÃ¬ dalle 19:30 alle 21:30, sia in presenza in Via De Cesaris a Pescara sia online su Zoom, articolandosi fino a luglio 2027 per un totale di 40 incontri. Durante il percorso, i partecipanti saranno accompagnati passo dopo passo da professionisti del settore nell'elaborazione dell'idea, nello studio dei personaggi e della trama, affrontando narratologia, dialoghi, generi letterari e tecniche di editing e autoediting per formare la figura del narratore moderno. Tra i docenti di questo corso figurano Kristine Maria Rapino, autrice del romanzo Scialacca edito da Sperling & Kupfer, e Peppe Millanta, fondatore della scuola Macondo e autore del libro Il pescatore di stelle di Rizzoli. Il percorso si concluderÃ con la pubblicazione di unâ€™antologia dei racconti, il rilascio dell'attestato di partecipazione e un pitch finale con editori, editor e agenzie letterarie.

Accanto alla scrittura, lunedÃ¬ 12 ottobre 2026 partirÃ il corso di Lettura a voce alta, che si terrÃ esclusivamente in presenza il lunedÃ¬ dalle 17:30 alle 19:30 presso la sede di Pescara fino a marzo 2027. Strutturato in tre moduli dedicati alla pronuncia e timbrica, alla lettura delle emozioni con attivazioni, giochi e consapevolezza corporea, e alla voce delle parole, il laboratorio vede la docenza di Lorenza Sorino (di Unaltroteatro, direttore artistico dello Zambra di Ortona - Ch) insieme a Riccardo Pellegrini e Alessandro Rapattoni (di Arotron - Pianella). Il corso punta a sviluppare l'espressivitÃ vocale e si concluderÃ con l'attestato di partecipazione, una performance all'interno di un reading finale e la possibilitÃ di prendere parte agli eventi organizzati dalla scuola in qualitÃ di lettori.

Per informazioni e contatti:

Scuola Macondo â€“ Lâ€™Officina delle Storie, Via De Cesaris 36, Pescara

Telefono: +39 370 35 25 381

Sito web: www.scuolamacondo.it

Email: scuolamacondo@gmail.com

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