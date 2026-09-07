Vela, concluso il Campionato Italiano classe Flying Dautchman, primi i fratelli Nicola e Francesco Vespasiani

Si confermano Campioni Italiani 2026 della classe Flying Dutchman i fratelli romani Nicola e Francesco Vespasiani dell’associazione velica Bracciano che in tre giorni di regate e otto prove concluse a Pescara nella regata Open hanno sbaragliato persino i pluripremiati campioni del mondo, gli ungheresi Szabalcs Majthanyi e Andrds Domokos. Terzi nella classifica generale Open e secondi in quella del Campionato Italiano FD 2026 Matteo Pincherle e Carlo Carincola (Circolo Nautico Ragn’a Vela) seguiti al terzo posto da Francesco Cruciani e Marco Ungaro (Vela Club Tarkna).

Giornate di sole, caldo e vento variabile hanno accompagnato la manifestazione sportiva nazionale organizzata dal Circolo Nautico Pescara 2018 per conto della Fiv IX Zona Abruzzo e Molise.

Le 27 imbarcazioni in gara, con i loro 54 velisti, sono giunte nel capoluogo adriatico oltre che dall’Italia anche da Germania, Polonia, Svizzera e Ungheria per misurarsi con gli equipaggi italiani.

Nicola Vespasiani: “Sono state giornate complicate, vento leggero e variabile, campo di regata difficile, con corrente marina e temperature sui 34/35 gradi. Il livello di competizione è stato alto, soprattutto per la presenza dell’equipaggio ungherese pluricampione del mondo che ha messo in atto tutte le tattiche per vincere. Sono state belle regate. Siamo soddisfatti della nostra riconferma sul podio italiano e anche orgogliosi per la nostra performance a livello internazionale nella regata Open”.

Domenico Guidotti, presidente dalla Fiv Abruzzo e Molise: “Siamo contenti di aver ospitato un Campionato Italiano così prestigioso a Pescara. Il Flying Dutchman resta sempre un’imbarcazione interessante e performante che con gli anni non ha perso il suo fascino. Lo dimostra il fatto che gli equipaggi sono tenaci e grintosi”.

Alessandro Pavone, presidente del Circolo Nautico Pescara: “Abbiamo cercato di accogliere al meglio questi grandi atleti nazionali ed internazionali e siamo orgogliosi di aver organizzato l’evento. Per questo ringrazio i nostri partner, Scavolini Store e Pasta Strampelli, ma anche tutti i soci volontari che hanno contribuito alla riuscita delle regate”.