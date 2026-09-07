'Tessiture musicali' tra artigianato e musica a Guardiagrele nel progetto di Alfredo Scogna

L’arte del tappezziere e quella del cantautore. È racchiuso in questi due mestieri che ben si intersecano tra di loro, il progetto “Tessiture Musicali. Musica e artigianato”, presentato a Guardiagrele da Alfredo Scogna, cantautore abruzzese, da anni impegnato nella canzone d’autore, quella che genera atmosfere di intimità concepite da esperienze di vita vera e vissuta, e anche ex tappezziere. Un progetto, “Tessiture musicali”, che racchiude più mondi da parte di un artigiano della “musica” che impatta fortemente nel sociale e terzogenito di una famiglia di arredatori che hanno dato lustro alla cittadina per l’attività svolta da sempre con dedizione e passione.

«Il nome Tessiture Musicali», spiega Scogna, «è un insieme di pratiche vissute sul campo tra concerti e applicazione delle abilità manuali. Il progetto è un “essere” nella tessitura della vita, un filo che lega tutto e ricama, ma anche una sorta di filo di Arianna che ci aiuta a ritrovare sempre la strada. E lo dice uno che ha viaggiato tanto nella vita. La canzone d’autore ormai», continua Scogna, «è in mano ai mercenari della musica e mai come in questo momento avverto la manipolazione da parte della commercializzazione di quel mondo che raccontava verità, saggezza e indicava anche una strada da percorrere nell’etica: il cantautorato. Nonostante ciò, ecco che il mio “credo” resta saldo. Per questo offro con questa sorta di atelier, uno spazio a chi nasce e continua a comporre nelle cantine, vive gli scorci dei paesi esibendosi davanti a chiese di grande fascino, cantautori che spesso fanno un passo indietro perché non accettati dal sistema discografico e dalla macchina organizzativa delle serate destinate al divertimento puro. Il luogo delle “Tessiture Musicali”, in via Roma 159, a Guardiagrele, vuole essere anche uno spazio culturale per la presentazione di libri, piccoli concerti, mostre, oltre a un punto d’incontro per salotti letterari».

Alfredo Scogna è anche l’autore di iniziative musicali importanti come Il Bolognino d’oro, La torre longobarda, Ladislao jazz festival, Aelion Grelis Acustic, Modesto in musica, Tele&ragnatele, Omaggio a De Andrè, Storia della canzone d’autore.

Al taglio del nastro di Tessiture Musicali c’erano, tra gli altri, il musicista Luciano Di Leonardo, il sindaco Donatello Di Prinzio, l’assessore comunale alla cultura Marina Colasante, la giornalista Paola De Simone, la dirigente scolastica Anna Politi, il presidente dell’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, Gianfranco Marsibilio, e Antonello Lupiani di Guardiagrele Opera.

Domani, sabato 5 settembre 2026, alle ore 18, è prevista la presentazione del romanzo Squilibrio (IlViandante) di Gianfranco Contini: l’autore dialoga con Lorenzo Marvelli. L’ingresso è gratuito.

Alfredo Scogna annuncia per il 3 ottobre La Torre Longobarda, con il cantautore Adriano Tarullo, e per il 4 ottobre il Ladislao jazz festival con Manuel Virtù.