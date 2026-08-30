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Entra nel vivo l'organizzazione del 78Â° Trofeo Matteotti

redazione
Sport
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Entra nel vivo la macchina organizzativa del 78Â° Trofeo Matteotti, uno degli appuntamenti piÃ¹ prestigiosi e attesi del ciclismo professionistico internazionale, inserito nel calendario della Coppa Italia delle Regioni 2026 a cura della Lega del Ciclismo Professionistico

La classica abruzzese 'premondiale', che si disputa tra Pescara e Montesilvano il 13 settembre, sotto la regia dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, raccoglie l'ereditÃ  dell'edizione 2025 firmata da Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), il giovane talento messicano messosi in luce quest'anno al Tour de France con il terzo posto finale e la conquista della maglia bianca di miglior giovane.

In vista della gara, si terrÃ  la presentazione ufficiale per svelare i dettagli, le squadre al via e tutte le novitÃ  di questa edizione: appuntamento a sabato 5 settembre a Pescara presso la Sala Consiliare del Municipio con inizio alle 11:45, in presenza di Stefano Giuliani, presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e a illustri esponenti del mondo dello sport

Foto Massimo Mucciante

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Comunicato Stampa Trofeo Matteotti


 


 

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