Il Club Tosti torna al Festival Dannunziano di Pescara con lo spettacolo "Dalla Viuletta alla Vucchella"

Per il secondo anno consecutivo, il Club Tosti parteciperÃ al Festival Dannunziano di Pescara, una delle vetrine culturali piÃ¹ prestigiose d'Italia. Lâ€™appuntamento si terrÃ mercoledÃ¬ 2 settembre alle ore 21:00 nella cornice dellâ€™Aurum di Pescara.

La partecipazione si rinnova grazie al costante apprezzamento espresso dal Direttore Artistico del Festival, il Prof. Giordano Bruno Guerri, e dagli organizzatori. Quest'anno il Club Tosti porta in scena la produzione "Dalla Viuletta alla Vucchella: L'anima popolare delle melodie tostiane e della tradizione napoletana", un intreccio di musica e poesia pensato per celebrare lo straordinario sodalizio artistico e umano tra Francesco Paolo Tosti e Gabriele d'Annunzio.

I Ã¨rotagonisti della serata

* Voci soliste: Chiara Tarquini, Gioia Granata, Nunzio Fazzini

* Formazione corale: Coro delle Ville di Ortona, diretto dalla Prof.ssa Rosanna Meletti

* Musicisti: Maestri Mauro D'Alfonso, Roberto Rupo e Daniele Iacovella

Ringraziamenti Istituzionali La realizzazione della serata e il sostegno alla produzione sono stati resi possibili grazie alla sinergia e al supporto di diversi enti del territorio. Un sincero ringraziamento va a:

* Fondazione CREA, per il contributo e la costante attenzione alla promozione culturale;

* La Presidenza del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, per il patrocinio e la vicinanza alle iniziative artistiche locali

* Lâ€™Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, per la preziosa collaborazione organizzativa e la disponibilitÃ degli spazi.

Informazioni per il pubblico L'ingresso allo spettacolo Ã¨ gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.