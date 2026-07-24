Tutto pronto a Fara San Martino per la prima edizione del Festival delle Due Ruote

Nellâ€™ambito del Festival della Montagna di questo fine settimana tra il 24 e il 26 luglio, Fara San Martino si appresta a ospitare la prima edizione del Festival delle Due Ruote â€“ Gimkana Ciclistica, manifestazione aperta a tutti i bambini e ragazzi delle categorie giovanissimi (7-12 anni), pronta ad accendere lâ€™entusiasmo in paese.
In prima fila lâ€˜Asd Moreno Di Biase che in questa caldissima estate continua a seguire da vicino i giovani atleti, tanto negli allenamenti quanto nelle manifestazioni, con il suo folto gruppo che spazia dai giovanissimi fino agli allievi e sarÃ allâ€™altezza della situazione per questo nuovo compito organizzativo da condividere con lâ€™amministrazione comunale farese guidata dal sindaco Antonio Tavani.
Lâ€™appuntamento Ã¨ fissato per venerdÃ¬ 24 luglio in piazza Municipio: ritrovo alle 14:00, partenza alle 16:00. Ad attendere i partecipanti, percorsi dâ€™abilitÃ , divertimento, musica, animazione, oltre a un premio e una medaglia ricordo per tutti.
Il tutto si inserisce nella quinta edizione del Festival della Montagna, in programma fino a domenica 26 luglio, che avrÃ come protagonista assoluta la Maiella, con le sue risorse, il suo ecosistema, la sua biodiversitÃ e le tante occasioni di svago, trekking, outdoor e momenti culturali offerti a Fara San Martino nel prossimo weekend.
Una prima edizione, quella del Festival delle Due Ruote, che punta a lasciare il segno e a dare vita a una nuova esperienza sportiva per le nuove leve del pedale, valorizzata dal contesto del Festival della Montagna.